Prosegue a Senigallia Cinema Parallelo Ultimo appuntamento il 13 dicembre

77 Letture Sport

Mercoledì 13 dicembre ultimo appuntamento autunnale con la rassegna

C I N E M A P A R A L L E L O I l c i n e m a c h e n o n t r o v i a l t r o v e.

Il progetto è organizzato dall’associazione Confluenze in collaborazione con il MIC, il Centro Studi Cinematografici ed il Teatro Nuovo Melograno. In programma

VOYAGE OF TIME

di Terrence Malick (Jp. 2017 – 125’)

Distribuzione: Double Line (Progetto CSC “Visioni Parallele”)

Il film è una celebrazione dell’universo, dal suo inizio al suo crollo. Questo film esamina tutto ciò che è accaduto per preparare il mondo che ci sta davanti ora: scienza e spirito, nascita e morte, il grande cosmo e i minus¬coli sistemi di vita del nostro pianeta. Il dispiegarsi dell’universo avviene davanti ai tuoi occhi, in questa esperienza per i sensi, la mente e l’anima. Il film ci conduce all’esplorazione del passato del nostro pianeta e alla ricerca di una collocazione per l’umanità nel futuro; brulicante dell’energia vitale di cui è pervasa la natura stessa, fonde innovativi effetti speciali e immagini mozzafiato del pianeta, alla ricerca di ciò che è duraturo, di ciò che resiste

attraverso i mutevoli scenari del tempo.

Malick attraversa le ere in una sinfonia, eccede in musica, come sotto a un microscopio planetario ingrandisce i dettagli della vita e del suo movimento, di un’esperienza singolare per ciascun vivente, qualsiasi esso sia. (Cristina Piccino, il manifesto, 2016)

L’inizio delle proiezioni alle ore 21:15. La rassegna si svolge presso il Teatro Nuovo Melograno in Via Botticelli, 30/1 60019 Senigallia (AN).

Ingresso riservato ai soci di Confluenze e del Melograno €4, Info 331 5868337