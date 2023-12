Lavori in alcune vie di Senigallia Marciapiedi e strade interessate

Nella seduta del 12 scorso la Giunta Municipale ha approvato un progetto di variante dei lavori di Via A. Garibaldi che consente di utilizzare le economie ottenute per procedere alla sistemazione di taluni marciapiedi e strade adiacenti a Viale A. Garibaldi.



Le vie interessate sono le seguenti:

Via Ancona;

Via Marche nel tratto compreso tra via L’Aquila e via Bari;

Via Bari nel tratto compreso tra via Marche e via Capanna;

Via Feltrini nel tratto compreso tra Via Venezia e via Pescara;

Via La Marca nel tratto compreso tra via Venezia e via Pola;

Via Pola nel tratto compreso tra via Feltrini e via La Marca.

Il tutto come illustrato nell’allegata planimetria.

I lavori stradali consisteranno nella demolizione dei marciapiedi esistenti e la fresatura dell’intera carreggiata stradale, con realizzazione dell’intero pacchetto stradale composto da uno strato di binder per uno spessore di cm. 7 e successiva posa in opera di tappeto di usura dello spessore di cm. 4.

I marciapiedi avranno cordolo di delimitazione in calestruzzo e pavimentazione con masselli di cemento autobloccanti, in Via Ancona e in via Marche verranno riutilizzati i masselli esistenti.

In via Feltrini nel tratto tra via L’Aquila e via Pescara verrà realizzato ex novo un marciapiede della larghezza di ml 1,50 a completamento del marciapiede esistente. Nello stesso tratto inoltre verranno realizzate nuove caditoie per lo smaltimento delle acque piovane.

Tutte le modifiche apportate avranno un costo di € 76.020,15 oltre all’iva rispetto al contratto principale al netto del ribasso d’asta, il cui finanziamento è stato recepito all’interno del quadro economico del progetto, senza comportare un esubero della spesa complessiva.

Analoga strategia verrà poi seguita dall’Amministrazione Comunale anche nei successivi stralci dei lavori su Viale A. Garibaldi, così che i lavori complessivi consentiranno di risanare quasi tutto il reticolo stradale del quartiere “ex Piano Regolatore”.