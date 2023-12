All’Auditorium della Mole di Ancona il 10 dicembre 2023 la XIX Giornata delle Marche Il tema "Infrastrutture, sviluppo e sicurezza: le Marche più competitive". Picchio d'Oro a Francesca Rossi e Sofia Scataglini

In occasione del 10 dicembre, le Marche più competitive saranno rappresentate, non solo dalla determinazione a superare l’isolamento con lo sviluppo delle infrastrutture, ma anche da due donne marchigiane, che si distinguono nel panorama mondiale per la ricerca scientifica-tecnologica e alle quali verrà assegnato il riconoscimento del Picchio d’Oro.