Al Villaggio di Natale Caritas Senigallia anche i laboratori per bambini firmati Fosforo Dall'8 al 10 dicembre grazie al progetto Linfa, gli ultimi eco-weekend del 2023 a Casa San Benedetto e a Bosco Mio

Torna il magico Villaggio di Natale firmato Caritas Senigallia e non potevano mancare i tanti laboratori e le attività per bambini e bambine gestiti da Fosforo!

Dall’8 al 10 dicembre grazie al progetto Linfa a Casa San Benedetto (strada delle Saline 58) e a Bosco Mio si svolgeranno gli ultimi, grandi eco-weekend dell’anno, per vivere un’esperienza indimenticabile con la natura. Laboratori, attività e visite guidate sono interamente gratuiti e si possono prenotare selezionando il giorno, l’orario e il laboratorio preferito sul sito www.fosforoscienza.it/index.php/cosa-facciamo/progetti/linfa. Ma vediamo cosa vi aspetta nel dettaglio.

Venerdì 8 dicembre e domenica 10 dicembre a Bosco Mio alle 14.30, 15.30 e 16.30 “Costruiamo il nuvolario”, uno strumento per scorrere il cielo e capire quali sono tutti i tipi di nuvole possibili: un animatore illustrerà le tante caratteristiche del cielo e spiegherà poi come utilizzare il nostro nuovo nuvolario.

Sempre venerdì 8 e domenica 10 dicembre alle ore 14.30 e alle 15.30 “Il sentiero della biodiversità”, un percorso didattico all’interno di Bosco Mio, con nuove piante e idee alla scoperta della biodiversità e di un nuovo ecosistema naturale: si potrà camminare e scoprire come il parco cresce ed evolve nel tempo, mantenendo e aggiornando la sua biodiversità. Per questa attività è consigliato un abbigliamento comodo.

Venerdì e domenica alle 16.30 a Bosco Mio “Alla scoperta dell’astrolabio”, per portarsi a casa… la notte stellata! Sarà possibile esplorare le maggiori costellazioni presenti nel nostro cielo e scoprire gli affascinanti miti che le animano, costruendo insieme un astrolabio per orientarsi nella volta celeste e ritrovare le principali stelle e costellazioni.

Venerdì e sabato alle 14.30 e alle 16.30, domenica solo alle 16.30 a Casa San Benedetto “I segreti di fogliascopio”, alla scoperta delle forme delle foglie con uno speciale cartamodello: verranno usate le foglie per fare un viaggio nella natura e capire quanti modi diversi esistono per essere foglia, attraverso un laboratorio che permetterà di costruire un cartamodello da portare a casa per continuare l’indagine sulla forma della foglia anche da soli

Infine venerdì e sabato alle 15.30 e domenica alle 14.30 e alle 15.30 a Casa San Benedetto “Come fare una seedball”, cioè come creare palle di semi per trasformare i giardini e diffondere colore e vita in modo divertente: un’esperienza coinvolgente dove imparare a mescolare terra, semi e composti nutrienti per formare piccole palle di semi e contribuire, grazie alle creazioni dei partecipanti, a trasformare giardini privati e spazi pubblici in rifugi floreali, promuovendo la biodiversità e aggiungendo una spruzzata di colore e vita ovunque si deciderà di lanciare le proprie seedball.

Connettiti anche tu con la natura e immergiti nell’atmosfera incantata del Villaggio di Natale Caritas. Natale è solidarietà, natura, scienza e divertimento!