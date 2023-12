Le Marche diventano per legge Terra di Benessere e Regione Antistress Approvata la proposta di legge presentata dalla Lega

Le Marche diventano per legge Terra di Benessere e Regione Antistress. Modello per gli stili di vita puntano ad attrarre ad attrarre investimenti e flussi turistici ribadendo che, nelle Marche, si vive bene e si soggiorna meglio investendo nella sintesi tra gli asset ambientali e quelli culturali e produttivi. È quanto stabilisce ‘Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita’, la proposta di legge approvata dal consiglio regionale promossa dall’assessore all’agricoltura Andrea Maria Antonini con il sostegno del gruppo consiliare della Lega in Regione che ha visto il consigliere Marco Marinangeli come relatore di maggioranza.