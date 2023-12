All’IIS “Corinaldesi-Padovano” una giornata di formazione per i docenti di lingue straniere L'iniziativa "Teaching in Hard Times" si è svolta lo scorso 1° dicembre

257 Letture Cronaca

Si è tenuta venerdì 1 dicembre presso l’IIS “Corinaldesi Padovano” di Senigallia la giornata di formazione “Teaching in Hard Times” per docenti di Lingue straniere e CLIL, organizzata dal gruppo LEND Ancona/Marche coordinato dalla prof.ssa Lorena Marchetti.

La proposta di organizzare questo evento, era stata subito accolta con entusiasmo dal Dirigente Scolastico Simone Ceresoni, il quale ha ritenuto che la tematica proposta fosse di estremo interesse per la scuola di oggi.

La giornata è iniziata con il caloroso benvenuto del Dirigente ai partecipanti provenienti da varie parti della Regione Marche, da Ravenna, e nel caso di due relatrici spagnole direttamente da Salamanca, Spagna. Ha affascinato il pubblico la lectio magistralis del prof. Gianni Darconza, scrittore e docente dell’Università di Urbino, dal titolo “La complessità del mondo e l’apprendimento continuo”. Il professore ha illustrato varie forme di narrativa sostenendo l’importanza dell’integrazione di competenze umanistiche e scientifiche per risolvere le complesse questioni.

Quindi si sono tenuti in contemporanea i laboratori di Francese, Spagnolo e Inglese in cui in particolare la prof.ssa Lorena Marchetti ha presentato nuove metodologie “green” per gestire i gruppi classe, facendo lezione al di fuori delle aule e sfruttando gli spazi outdoor, insegnando loro anche ad osservare e conoscere meglio l’ambiente circostante.

Al termine della giornata intensa e coinvolgente si sono tenute tavole rotonde per le tre lingue, in cui è stato possibile scambiare spunti ed esempi di buone pratiche tra i numerosi partecipanti. Un sentito “Grazie” quindi al gruppo LEND (Lingua e Nuova Didattica), alla prof.ssa Giuliana Lain ed ai docenti di lingue straniere dell’IIS Corinaldesi- Padovano per questa preziosa occasione di formazione!