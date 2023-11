US Pallavolo Senigallia: Banco Marchigiano Subissati super anche in coppa Pesaro battuto, neroazzurre ai quarti. Sabato è di nuovo campionato in Serie C e pure per la Prima Divisione maschile

172 Letture Sport

Il Banco Marchigiano Subissati vola ai quarti di Coppa Marche. Dopo il 3-2 all’andata, vittoria anche in casa (a Campo Boario) contro la Glasstech Snoopy Pesaro. Parziali di 27-25 25-20 25-20.

Pesaro, come sempre, si è dimostrata formazione completa e caparbia ed ha lottato su ogni pallone con un primo set incerto fino alla fine e terminato soltanto ai vantaggi ma alla fine il Banco ha prevalso.

Su tutte da sottolineare la prestazione dell’opposto di casa Sonia Barbetta, uno degli arrivi estivi, che ha giocato una partita davvero senza sbavature.

Bene in ricezione e in attacco pure Jessica Perelli ma nel complesso si è trattata di una prestazione corale che serve a dare la carica per l’importante appuntamento di sabato 2 dicembre a Corinaldo quando alle 21 per il campionato (dove il Banco Marchigiano Subissati è al comando) arriverà il Volley Lab Ancona.

Sempre sabato 2 dicembre, alle 20.30 alla Leopardi, va ricordato pure l’impegno della Security Tape capolista in Prima Divisione maschile, che ospita la Nova Volley Loreto seconda in classifica in un autentico scontro diretto.