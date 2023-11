Vento forte fino a tempesta in aree interne: allerta gialla e arancione sulle Marche Avviso valido dalle ore 18.00 di giovedì 16 e fino alle ore 24.00 di venerdì 17 novembre 2023

La Protezione Civile Regionale, in data 16 novembre, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 80 per vento valido dalle ore 18.00 di giovedì 16 e fino alle ore 24.00 di venerdì 17 novembre 2023.

FENOMENI: dalla serata di giovedì 16 venti intensi da sud ovest con velocità media di vento moderato o teso e raffiche fino a burrasca nelle zone collinari e burrasca forte nelle zone montane.

Nella giornata di venerdì 17 la ventilazione dai quadranti occidentali aumenterà di intensità con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane (allerta arancione ndr) e burrasca forte nelle zone collinari (allerta gialla ndr).

Dalla fine della mattinata del 17 novembre i venti ruoteranno da nord ovest, diminuendo di intensità nelle zone interne, mentre sulla fascia costiera si avranno raffiche fino a vento forte (allerta gialla ndr).

Dal pomeriggio di venerdì saranno possibili rovesci sparsi in transito da nord verso sud in esaurimento in serata senza accumuli od intensità significative.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.