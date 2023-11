“Dissesto idrogeologico e opere bloccate dal furore ideologico ambientalista” Ciccioli (FDI) annucia: "Se ne parlerà a Senigallia l'11 novembre alle 16:30 con Francesco Giubilei, autore di un libro sul tema"

“Gli eventi atmosferici di questi mesi tra alluvioni, grandinate e incendi rendono evidente non solo l’importanza di aumentare gli investimenti in prevenzione, ma anche la necessità di opere e infrastrutture per contrastare il dissesto idrogeologico e mitigare le conseguenze dei fenomeni meteorologici avversi. E anche nelle Marche, nostro malgrado, abbiamo fatto i conti con queste situazioni, pagando anche un tributo di vite umane inaccettabile”.

Con queste parole, il capogruppo in consiglio regionale di Fdi, Carlo Ciccioli, annuncia l’iniziativa di Fratelli d’Italia che si svolgerà sabato 11 novembre alle 16:30 a Senigallia, nella sala del Consiglio comunale. Si tratta della presentazione del libro “I disastri dell’ambientalismo ideologico. Tra mancata prevenzione e no a tutto” di Francesco Giubilei, docente universitario e presidente dell’associazione Nazione Futura.

Autore del libro che concluderà l’appuntamento al quale parteciperanno il deputato di FdI, componente della commissione Ambiente della Camera, on. Stefano Benvenuti Gostoli; l’assessore regionale al Bilancio, Goffredo Brandoni; i consiglieri regionali di Fdi Marco Ausili e Carlo Ciccioli (capogruppo); il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti; il presidente del consiglio comunale e il presidente della commissione comunale Bilancio di Senigallia, rispettivamente Massimo Bello e Marcello Liverani.

All’iniziativa sono stati invitati tutti i Sindaci dei Comuni della Valle del Misa e del Nevola, territori interessati dall’alluvione del settembre 2022.

“Si tratta di un appuntamento molto importante nel quale si evidenzierà come, spesso e volentieri, vitali ed importantissime opere strategiche – come dighe, argini, bacini, vasche di laminazione, necessari per prevenire disastri naturali – siano osteggiate e addirittura bloccate in nome di ideologie ambientaliste del no a tutto, come evidenzia l’autore del libro, Francesco Giubilei”, conclude Ciccioli.

In una recente intervista, 28 luglio 2023, Giubilei presentando il suo ultimo libro ha anticipato alcuni argomenti. “C’è un termine per definire chi si oppone alla costruzione delle opere necessarie in ambito ambientale ed è Nimby che si può tradurre con ‘non nel mio giardino’. E questo si traduce con una moltitudine di soggetti che contestano la costruzione di opere e infrastrutture: cittadini, enti locali, rappresentanze politiche, associazioni ambientaliste, associazioni di categoria e i sindacati. Nel report ‘Manutenzione Italia: azioni per l’Italia sicura’ realizzato dall’Anbi, l’associazione nazionale per la gestione dei bacini idrici, vi sono numerosi esempi di opere bloccate: fiume Sacco nel Lazio; Diga di Valsessera in Piemonte; fiume Misa nelle Marche. Dal 1986 si discute di creare attorno al fiume quattro aree di laminazione mentre avvengono ciclicamente esondazioni che creano enormi danni. Oltre al danno della mancata costruzione di infrastrutture necessarie per il territorio, c’è anche la beffa di centinaia di milioni di euro spesi dai contribuenti per opere che non hanno mai visto la luce. È il costo dell’ambientalismo ideologico”, si concludeva l’intervista di Francesco Giubilei.

da Carlo Ciccioli

Capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche