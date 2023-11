“Lo stadio Bianchelli di Senigallia ha bisogno di manutenzione: servono risorse a bilancio” Interrogazione del Consigliere Campanile: "Sono necessarie nuove sedute sulle tribune e i tornelli di accesso"

Per omologare lo stadio “Bianchelli” di Senigallia servono nuove sedute in tribuna e nel settore ospiti e l’installazione di tornelli altrimenti sarà inutile la promozione della Vigor in C. Ora è il momento di mettere le risorse nel bilancio previsionale 2024.

Risultano al sottoscritto e circolano contestualmente sui social molteplici segnalazioni circa la grave situazione manutentiva della tribuna centrale dello stadio “Bianchelli” di Senigallia, che mostra segni di degrado e incuria evincibili da più aspetti e, in particolare, dalla condizione dei posti a sedere, che appare scadente, insicura e inadeguata per i motivi che di seguito si espongono:

– molte delle poltroncine della tribuna centrale sono in condizioni precarie, con rotture che comportano rischi di ferita per gli spettatori che le utilizzano, e anche rischi di caduta per la difettosa connessione coi sottostanti attacchi in ferro, in molti casi vetusti e arrugginiti;

– svariate poltroncine sono mancanti, con la conseguenza che a diverse sedute numerate della tribuna non corrisponde la relativa poltroncina ma un desolante, antiestetico e inutilizzabile vuoto;

– la carente manutenzione, che avrebbe dovuto portare alla sostituzione ex novo delle poltroncine in precarie condizioni o, meglio ancora, al rinnovo integrale delle sedute, è chiaramente evincibile all’osservatore che arriva a prendere posto in tribuna e si trova davanti la disarmante veduta di una tribuna punteggiata qua e là dai vuoti delle poltroncine mancanti. Inoltre, le sedute appaiono stranamente connotate da una colorazione duplice non per replicare (come avviene in altri stadi) i colori sociali della squadra che utilizza l’impianto, ma a motivo della vistosa differenza di condizione fra le poltroncine che sono riuscite a mantenere l’originaria colorazione arancione e quelle che hanno ormai una colorazione sbiadita e quasi bianca per la vetustà e la consunzione, con un effetto che – al di là del richiamati aspetti della sicurezza – si risolve anche in un pessimo biglietto di presentazione per la città.

Va, infatti, tenuto presente:

– che dal torneo 2022/23 la Vigor Senigallia, che utilizza in via principale l’impianto (utilizzato del resto anche da altri meritori club cittadini) milita in un campionato nazionale, la Serie D;

– che nel suddetto campionato affronta squadre provenienti da ben 6 differenti regioni italiane (Marche, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania), e che afflussi extra-regionali in uno stadio che presenti una situazione manutentiva scadente va a detrimento non solo del prestigio dei club ospitanti, ma anche dell’immagine di una città che fa del turismo uno dei asset essenziali del suo assetto economico;

– che, inoltre, la Vigor Senigallia funge da polo attrattivo non solo sotto l’aspetto sportivo ma anche sul piano aggregativo e sociale, come dimostrato dai dati di frequentazione dello stadio “Bianchelli”: la società ha infatti per la stagione 2023/24 circa 600 abbonati, e l’afflusso di pubblico è di consistenza tale che i dati statistici della precedente stagione hanno fatto registrare per Senigallia il pubblico più numeroso del girone, con una presenza media di 1.354 spettatori a partita (fonte: “Notiziario del Calcio”).

Ciò posto, si interroga Codesta Amministrazione per conoscere:

– come sia organizzata la manutenzione dello stadio “Bianchelli” per la presente stagione sportiva;

– perché l’Amministrazione Comunale non si sia adoperata per adeguati interventi sulla tribuna dello stadio Bianchelli, ridotta nelle condizioni suddette;

– chiediamo che nel prossimo bilancio previsionale del Comune 2024 in approvazione nelle prossime settimane che siano previste le risorse per l’acquisto delle nuove sedute per la tribuna e per il settore ospiti, al momento non presenti, e siano installati i tornelli necessari per omologazione dello stadio in caso di promozione in C.

Gennaro Campanile

Consigliere comunale Senigallia