Il presidente Massimo Bello alla Camera dei Deputati per il progetto One Health "La città di Senigallia ha dimostrato lungimiranza e concretezza, condividendo fin dalla nascita il progetto"

169 Letture Cronaca

“È stato un onore per me intervenire nel dibattito tenutosi questa mattina a Roma in occasione della Giornata globale dedicata alla salute del pianeta, promossa dal Center for Disease Control and Prevention e dalla Fondazione OneHealthon.”

Lo ha dichiarato Massimo Bello, Presidente del Consiglio di Senigallia e membro dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE), organismo del Consiglio d’Europa.

Il Presidente Bello è intervenuto anche come relatore all’evento nazionale, che si è tenuto nella Capitale, nell’affascinante cornice della Sala della Regina alla Camera dei Deputati, in rappresentanza della città di Senigallia e di AICCRE nazionale.

Un evento voluto dalla Fondazione One Healthon, in particolare dalla Prof. ssa Rossana Berardi, Presidente della Fondazione, che ha saputo unire i concetti della scienza all’attività di divulgazione comprensibile per tutti di materie complesse, legate al mondo della medicina, dell’ambiente e della prevenzione.

Ospiti e relatori illustri per declinare gli aspetti più importanti della cultura della prevenzione e della salute, con un approccio olistico e innovativo per il cittadino e per il paziente; salute e benessere in chiave moderna, sport e tutela dell’ecosistema: questi i temi principali trattati da istituzioni, enti, associazioni, mondo delle università e della ricerca, da medici, scienziati, da manager di aziende pubbliche e private, parlamentari e rappresentanti delle autorità locali e regionali, eh hanno riempito la Sala della Regina di Montecitorio.

Un panel di relatori importanti, che hanno animato il confronto e il dibattito, tra cui Giuseppe Quintavalle, Nicla La Verde, Antonino De Lorenzo, Vittorino Colizzi, soltanto per citarne alcuni.

“L’evento nazionale di oggi ha rappresentato una tappa e una testimonianza importanti – ha detto nel suo intervento il Presidente Bello – per le istituzioni, il mondo scientifico e le università, le associazioni, gli operatori sanitari. La rete della salute è una realtà non soltanto nazionale, ma globale, e la città di Senigallia, in proposito, ha dimostrato lungimiranza e concretezza, condividendo, fin dalla nascita, il progetto, oltre ad essere stata la prima città delle Marche a realizzare il 14 ottobre scorso una giornata dedicata alla prevenzione.”

“Quest’oggi – ha aggiunto Bello, anche nella veste di membro dell’Ufficio di Presidenza nazionale AICCRE – ho proposto alla platea del Convegno e alla Fondazione One Healthon di incontrare i vertici nazionali di AICCRE perché le finalità del progetto possano diventare obiettivi prioritari, per sensibilizzare ed informare cittadini, associazioni e amministratori locali. La tutela della salute come uno dei diritti fondamentali dell’individuo e delle comunità, per cui vale la pena spendersi e agire.”