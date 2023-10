Vento forte fino a tempesta e burrasca: allerta arancione su tutte le Marche Avviso meteo valido per tutta la giornata di martedì 31 ottobre

La Protezione Civile Regionale, in data 30 ottobre, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 75 per vento valido fino alle ore 24.00 di martedì 31 ottobre 2023.

Fenomeni: ancora flussi a componente occidentale caratterizzano la situazione meteorologica. In particolare, per la giornata di domani (martedì 31/10/2023 ndr), nelle prime ore della giornata sono previsti rovesci o temporali sparsi maggiormente insistenti nelle zone interne esporadici sulla fascia costiera, senza fenomeni rilevanti e con esaurimento già dalla mattinata. Da fine mattinata e per il pomeriggio è previsto un aumento dell’intensità del vento, di provenienza sud occidentale con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane, burrasca forte nelle zone collinari e burrasca nelle zone basso collinari e costiere.

Attenuazione del fenomeno dalla serata.

https://allertameteo.regione.marche.it/homepage/

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.