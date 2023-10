La premier Giorgia Meloni a Senigallia a sorpresa: sopralluogo su ponte Garibaldi Presidente del Consiglio assicura vicinanza alle zone alluvionate

E’ atterrata nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre a Falconara Marittima, all’Aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio, di ritorno dal Consiglio Europeo di Bruxelles, e si è diretta a sorpresa a Senigallia Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri per una visita al territorio alluvionato nel settembre 2022.

In un sopralluogo su ponte Garibaldi, luogo soprattutto in questo momento simbolo di una ricostruzione che è tutt’altro che completata (la struttura attende da settimane l’abbattimento annuciato e rimandato più volte e la sua successiva ricostruzione), accanto al Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, che le ha illustrato gli interventi in fase di attuazione, e al Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, la premier Meloni ha voluto assicurare la vicinanza del governo al territorio, ricordando lo stanziamento di 400 milioni da tempo dal governo per le zone colpite dall’alluvione del 15 e 16 settembre 2022, costata la vita a 13 persone.

Giorgia Meloni si fermerà verosimilmente nelle Marche, dato che è attesa sabato 28 ottobre ad Acqualagna per l’apertura della 58esima Fiera nazionale del Tartufo Bianco