Derby da tutto esaurito, ma è 0-0 Tra Olimpia Marzocca e Montemarciano

OLIMPIA MARZOCCA vs MONTEMARCIANO 0 – 0

Il derby Olimpia Marzocca – Montemarciano andato in scena al Comunale, si è concluso in pareggio a reti bianche.

Numeroso il pubblico che ha fatto da contorno a questo storico derby, tant’è che la dirigenza biancoazzurra si è vista costretta a chiudere i cancelli per raggiunto limite di capienza della struttura. Degna di nota la tifoseria organizzata ospite intervenuta calorosamente con cori, tamburi e fumogeni. La cronaca del match in nove momenti chiave. La prima vera azione della partita è del Montemarciano, Carboni al 12’ a centro area spreca da buona posizione calciando alto. Al 13’ è l’Olimpia ad affacciarsi pericolosa nell’area ospite, da una ribattuta in area Carsetti spara alto. Al 35’ l’azione più pericolosa del Montemarciano con Giancamilli che imbeccato in area lascia partire un bolide e Giovagnoli strepitoso devia d’istinto. Al 39’ il Montemarciano reclama un calcio di rigore per un fallo di mano, ma il direttore di gara non è dell’avviso. Concluso il primo tempo di marca ospite, la ripresa è quasi completamente di timbro marzocchino. Al 61’ Sabik si libera tra le maglie difensive e di fronte a Fabrizzi scarica un tiro potente che miracolosamente il portiere devia. Al 68’ Giulietti riceve libero a centro aerea una palla invitante, ma la conclusione è da dimenticare. Al 71’ di nuovo Giulietti ispirato spara una grande bordata, ma Fabrizzi devia sopra la traversa. All’82’ Sabik si smarca bene e da limite aerea fa partire una botta di poco alta sopra la porta. Continua il pressing dell’Olimpia e sul finale di gara al 93’ Cimarelli, appena entrato, viene spinto energicamente da dietro volando a terra, ma anche qui l’arbitro non è dell’avviso di concedere il calcio di rigore. La partita si conclude lasciando amareggiato Mister Barattini per la mancata possibilità di vincere il derby, viste le concrete occasioni da gol, ora testa al prossimo importante match a Pietralacroce, altra partita di vertice.

TABELLINO

OLIMPIA MARZOCCA 0

vs

MONTEMARCIANO 0

Reti: –

FORMAZIONI

OLIMPIA MARZOCCA:

Giovagnoli, Santi Amantini (65’ Dell’Aguzzo), Pigini, Carra (71’ Marini), Tomba, Montanari, Ciarloni (79’ Mobili), Abbruciati, Carsetti (48’ Giulietti), Sabik, Spanò (91’ Cimarelli).

A disposizione: Vernelli, Pierucci, Menotti, Fabini.

Allenatore: Barattini.

MONTEMARCIANO

Fabrizzi, Silvestrini (76’ Marchesini), Giancamilli, Sanviti, Zoppi, Lucci G, Pellonara (80’ Lucci F), Carboni, Moschini, Magini (50’ Tunnera), Rossi.

A disposizione: Parasecoli, Di Prenda, Eliantonio, Gemini, Severini, Renda.

Allenatore: Caccia.

Arbitro: Staffolani sez. di Macerata

Ufficio Stampa

Olimpia Marzocca Calcio