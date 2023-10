“Presidente Acquaroli, le sta a cuore la salute dei suoi concittadini marchigiani?” Lettera aperta del Comitato Difesa Ospedale di Senigallia al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli

Egregio Presidente Acquaroli,

il Comitato Difesa Ospedale di Senigallia si rivolge direttamente a Lei quale responsabile primo della salute dei suoi concittadini marchigiani in quanto Presidente dell’amministrazione regionale.

Da qualche tempo giravano voci su quello che voi politici chiamate rimpasto che prevedevano, tra alcuni cambiamenti, anche un diverso incarico per l’Assessore Saltamartini che nella sua qualità di responsabile della sanità ha creato molto dissenso, in particolare nella provincia di Ancona, come possiamo testimoniare noi stessi.

Ora ci giungono alle orecchie voci che Lei si sarebbe opposto a questo cambiamento in cui moltissimi cittadini confidavano sinceramente.

A questa notizia si aggiunge quella ancora più sorprendente che l’Assessore Saltamartini avrebbe voluto dare le dimissioni da questo suo incarico, magari perchè potrebbe essersi accorto che le sue iniziative non hanno raggiunto le aspettative sue e dei cittadini , ma che Lei avrebbe rifiutato sia il rimpasto che le dimissioni, opportune secondo noi .

Ora noi le chiediamo conto delle sue decisioni quali suoi amministrati che a maggioranza le hanno affidato la conduzione della Regione Marche.

In particolare ci aspettavamo concrete ed incisive decisioni con iniziative atte a risolvere almeno le situazioni più gravi della sanità.

Tuttavia dopo tre anni di governo, come sa benissimo anche Lei, non è migliorata, anzi è peggiorata sensibilmente.

Possibile che nella sua giunta non ci sia qualcuno che conosca a fondo problemi e problematiche della sanità per poter prendere decisioni, magari poche, ma risolutive almeno per le situazioni più urgenti e improcrastinabili?

Al convegno tenutosi sabato 14 ottobre a Senigallia per presentare la lodevole nascita del progetto “One Healton” per la tutela della salute e prevenzione delle malattie oncologiche il suo assessore Saltamartini ha fatto una rapida comparsa, ma Lei se ne è ben guardato e non ha inviato neppure un messaggio.

Da tutto ciò si sbaglia se si deduce che la salute dei marchigiani non le sta a cuore magari come le piste ciclabili?

Naturalmente non ci aspettiamo una sua risposta, ma siamo cittadini e non ancora sudditi per cui la matita copiativa la abbiamo in mano noi.

Le dovevamo quanto sopra perciò la salutiamo augurandole un soddisfacente per Lei proseguimento.

da Comitato per la Difesa dell’Ospedale di Senigallia