Alluvione 2022, l’allarme di Cia Marche: “A rischio i rimborsi per gli agricoltori” Il Presidente Taddei: "Scadenza vicina, moduli complessi, calcoli difficili: chiediamo una proroga". Regione si dice pronta a dialogo

Cia Marche esprime forte preoccupazione per i ristori legati all’alluvione del Settembre ’22. Perplessità sui modi, sui tempi, sui metodi e sul calcolo degli aiuti è stata espressa dai vertici Regionali dell’Associazione.

“Dopo una lunga battaglia, come Cia Marche eravamo riusciti a far inserire gli agricoltori nel quadro degli contributi – ricorda il Presidente Regionale Alessandro Taddei – ora però rischiamo di non vedere destinato nemmeno un euro alle aziende e ai lavoratori delle campagne marchigiane, colpite da piogge, frane e allagamenti”.