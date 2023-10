Prende il via con “Rach2 e il nuovo mondo” la stagione 2023/24 di Senigallia Concerti Venerdì 20 ottobre parte con Giuseppe Albanese e l'Orchestra Sinfonica Abruzzese la rassegna diretta da Federico Mondelci

Il 20 ottobre al Teatro La Fenice si inaugura Senigallia Concerti, stagione organizzata dal Comune di Senigallia e dall’Associazione Culturale Lemuse con la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.

Sarà l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Jacopo Sipari Di Pescasseroli, il 20 ottobre, ad inaugurare la stagione presentando due capolavori della musica classica tra i più noti e amati di sempre il “Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra” di RACHMANINOV e la “Sinfonia dal Nuovo Mondo” di DVORÁK.

Nel ruolo di solista sarà impegnato Giuseppe Albanese, tra i più acclamati pianisti della scienza internazionale, apprezzato dal grande pubblico anche per le sue registrazioni discografiche per la Deutsche Grammophon.

Il Concerto n.2 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov scritto nel 1901 (autore del quale si celebrano i 150 anni dalla nascita), è uno dei brani più celebri ed eseguiti al mondo, reso popolare da colonne sonore per film, spot pubblicitari e canzoni che ne ripropongono e rielaborano le melodie più accattivanti.

Sinfonia n.9 “Dal Nuovo Mondo” di Antonin Dvorák, compositore boemo divenuto famosissimo negli Stati Uniti. Eseguita per la prima volta con enorme successo alla Carnegie Hall di New York nel 1893, la sinfonia è straordinaria sintesi di due civiltà musicali e presenta un mix perfetto tra ritmiche nere e slave, melodie anglosassoni, klezmer e dei nativi americani organizzate però secondo le regole formali e strutturali del sinfonismo ottocentesco europeo.

Giuseppe Albanese solista Concerto n. 2 di Rachmaninov

Invitato per recital e concerti con orchestra da autorevoli istituzioni quali Metropolitan Museum, Rockefeller University e Steinway Hall di New York, Konzerthaus di Berlino, Laeisz Halle di Amburgo, Philharmonie di Essen, Mozarteum di Salisburgo, St. Martin in the Fields e Steinway Hall di Londra, Salle Cortot di Parigi, Filarmonica di San Pietroburgo, Gulbenkian di Lisbona, in Italia ha suonato per le più importanti stagioni concertistiche (tra cui l’Accademia Nazionale di S. Cecilia e la RAI di Torino) e nei teatri più prestigiosi. Incide per Deutsche Grammophon: nel 2014 ha inciso il primo concept album “Fantasia” (Beethoven, Schubert e Schumann), nel 2015 il secondo “Après une lecture de Liszt” con musiche dell’ungherese e nel 2020 il terzo, “Invitation to the dance”.

Tra autunno e primavera a Senigallia Concerti saranno ospitati i grandi musicisti del panorama internazionale a fianco dei giovani vincitori dei più prestigiosi concorsi del mondo, i gruppi cameristici e le grandi orchestre, la musica antica e quella contemporanea. Tra questi il fisarmonicista Richard Gallianò, il mezzosoprano Daniela Pini, il sensazionale gruppo Gospel “J&P the Soul Voices” proveniente dalla House of Blues di Orlando Florida, poi ensemble cameristici e solisti tra i quali il sensazionale Trio Chagall, il violinista Giuseppe Gibboni che ha avuto il merito di riportare in Italia il “Premio Paganini” dopo 24 anni, il giovanissimo pianista Arsenii Mun vincitore del Concorso internazionale Busoni e un Tributo aStevie Wonder e Ray Charles con il trombonista Massimo Morganti e il sassofonista Federico Mondelci.

