Guida sotto effetti di alcool e droga: controlli serrati per quattro weekend nelle Marche Polizia di Stato e Compartimento Polizia Stradale Marche rafforzano l'impegno nel ricordo delle vittime della strada

In occasione della giornata in memoria delle vittime della strada, che quest’anno si celebra il 19 novembre, la Polizia Stradale ha organizzato una serrata attività preventiva di controlli sulla guida anti-alcol e droga, con inizio dal weekend del 6-7-8 ottobre e per i prossimi quattro fine settimana.

I dati e le modalità dell’operazione sono stati descritti durante la conferenza stampa indetta a Roma nella giornata del 6 ottobre presso la Sala Planisfero dell’Ufficio di Coordinamento e Pianificazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.