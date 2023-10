Imprese e PMI Marche crescono (+55%) per attrattività capitali esteri Giovanna Voltolina (mid-cap investor internazionale): "Territorio ad alto potenziale. Si punti anche su investimenti in expansion"

E’ al momento uno spiraglio, che però fa ben sperare, la fotografia offerta dal recente report di Infocamere – la società per l’innovazione digitale delle Camere di Commercio – che osserva l’andamento della presenza delle società straniere nel capitale delle aziende manifatturiere italiane (campione Italia 214.000 aziende), dove nella classifica per numero di aziende partecipate le Marche si collocano per attrattività al nono posto (129 aziende), posizionandosi appena dopo il Trentino Alto Adige, all’ottavo posto con 159 aziende, e una spanna avanti alla Campagna con 113 aziende.