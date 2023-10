Alle Marche la vicepresidenza del gruppo Clima alla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime Fondamentale "la necessità di condividere le esigenze e gli interessi della Regione per garantire una cooperazione sistematica"

La Regione Marche ha ottenuto la vicepresidenza del gruppo Clima all’interno della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM) e collaborerà per i prossimi due anni con la Regione dell’Andalusia che ha la presidenza. La CRPM, in qualità di interlocutore dei Governi nazionali e delle Istituzioni comunitarie, svolge la propria attività affinché le esigenze e gli interessi delle Regioni che ne fanno parte siano presi in considerazione in tutte le politiche a forte impatto territoriale quali, nello specifico, quelle dell’adattamento al cambiamento climatico.