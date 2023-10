Aldo Moro “La verità negata”. L’On. Gero Grassi ne parla a cittadini e studenti di Senigallia Giovedì 12 e venerdì 13 ottobre previsti due incontri pubblici

Il pensiero, l’azione politica, il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro saranno al centro di due incontri pubblici previsti a Senigallia per il 12 e il 13 ottobre con l’onorevole Gero Grassi.

Gero Grassi è giornalista, ex funzionario del Consiglio Regionale della Puglia, e da Deputato è stato componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’eccidio di via Fani, sul rapimento e la morte di Aldo Moro, dopo essere stato presentatore e relatore della proposta di legge istitutiva della Commissione stessa.

Il primo incontro si terrà giovedì 12 ottobre alle 17.00 presso la Rotonda a Mare e sarà rivolto all’intera cittadinanza; l’Amministrazione ha poi riservato un secondo incontro il successivo venerdì 13 ottobre alle ore 9.30 presso il Palazzetto dello Sport di via Capanna agli studenti del 4° e 5° anno dei Licei della città.

“Il Comune di Senigallia – ha dichiarato il Sindaco Massimo Olivetti – vuole promuovere nella cittadinanza una sempre maggior crescita del senso civico e creare occasioni di confronto e riflessione sulla storia del nostro Paese: da questo l’idea di questi due incontri finalizzati a testimoniare il pensiero e la verità sull’omicidio di Aldo Moro, per cui avremo l’onore di ospitare un relatore d’eccezione come l’on. Gero Grassi”.

“Voglio innanzitutto ringraziare – ha dichiarato il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Riccardo Pizzi – l’on. Gero Grassi per la sua squisita disponibilità a tenere questi due incontri così prestigiosi per tutta la cittadinanza e per gli studenti dei Licei della città. Crediamo sia un’occasione di approfondimento interessante e un’opportunità di sicura crescita formativa e discussione su una delle figure più significative nella storia del nostro Paese”.

L’incontro con l’on. Gero Grassi rappresenterà anche una anticipazione straordinaria in vista dell’avvio del nuovo anno accademico della Libera Università per gli Adulti che si aprirà il prossimo 10 novembre con un programma davvero molto ricco e che vedrà proprio tra le novità anche la riattivazione del corso di storia.