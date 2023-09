Post-alluvione: Campagnolo, associazioni e comitati incontrano vice Commissario Babini Con l'assessore, componenti della Segreteria del Contratto di Fiume: sul tavolo anche la "Guardiania Operativa Misa e Nevola"

Il giorno 20 settembre 2023 si è tenuto un incontro, presso la Regione Marche, tra l’Assessore all’Ambiente di Senigallia Elena Campagnolo, l’ing. Massimo Gennaro e il T.d.P. Giorgio Sartini componenti della Segreteria Tecnica di Contratto di Fiume Misa Nevola e le associazioni e i comitati di Senigallia con il Vice Commissario, l’ingegnere Stefano Babini, delegato per l’emergenza legata agli eventi alluvionali che hanno colpito le Marche il 15 settembre 2022.

L’incontro è stato richiesto dai Comitati e dalle Associazioni per trattare i seguenti temi inerenti la situazione del post alluvione nel bacino del Misa-Nevola:

1) Riapertura del Contratto di Fiume;

2) La situazione della foce del Misa, ripristino delle funzionalità pregresse, ipotesi di intervento sulla banchina di levante, sfioratore e scolmatore;

3) La vasca di espansione di Brugnetto, in costruzione. Proposte di modifiche per evitare che possa produrre, come avvenuto nell’alluvione del 2022, danni a cose e persone;

4) Valutazione in essere dei lavori di somma urgenza, rifacimento e consolidamento degli argini, escavo del fiume, taglio vegetazionale;

5) Situazione di Borgo Molino dove la realizzazione della complanare e della terza corsia dell’A14 non ha mantenuto l’invarianza idraulica condannando la popolazione a subire ben due alluvioni;

6) Situazione dei ponti cittadini vecchi e nuovi da rifare e da modificare

7) L’esigenza fondamentale della manutenzione del fiume, dalla sorgente alla foce della manutenzione ordinaria: taglio vegetazionale, controllo e consolidamento degli argini, asportazione di alberi e ramaglie, escavo dell’ultimo tratto dal ponte Portone fino alla foce.

A tal proposito è stato presentato il progetto di “Guardiania Operativa Misa e Nevola” trasmesso all’Assessore Regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi.

L’incontro si è svolto in un clima di confronto ed interesse reciproco dove il vice commissario, ing. Stefano Babini, ha apprezzato le idee e le informazioni apprese nell’occasione e ha anche assicurato di interessarsi delle diverse problematiche da affrontare e condividere con i suoi collaboratori interessati nei lavori sul fiume.

Altresì ha assicurato di prenderne direttamente visione in loco a breve.

Da parte dei comitati e associazioni presenti si è valutato positivamente l’incontro che può aprire a modalità e progetti appropriati per mettere in sicurezza il fiume Misa-Nevola rispondendo così alle grandi preoccupazioni della popolazione interessata.

Coordinamento degli Alluvionati 2014 – 2022

Comitato a difesa del territorio Area agricola di compensazione idraulica località Brugnetto

Comitato alluvionati Marazzana

Cittadini di Borgo Molino Alluvione 15-16 settembre 2022

Comitato Regionale COORDINIAMOCI

A. P. S. NOVUM

O. F. S. Senigallia