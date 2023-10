Coldiretti Marche, miele in calo per la troppa pioggia: settore in difficoltà A livello nazionale previsto un calo produttivo del 70%

Lo scorso anno fu la siccità, quest’anno le piogge torrenziali. Non c’è davvero pace per gli apicoltori marchigiani al termine di due annate parecchio complicate per la produzione di miele con le api che nel corso del 2023 hanno patito e non poco le ondate di maltempo che si sono succedute nella prima parte dell’anno.