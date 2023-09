Anniversario alluvione 2022: il messaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni Invitata dai sindaci di Ostra e Senigallia alle commemorazioni, non ha potuto presenziare, ma ha scritto a Fanesi e Olivetti

Messaggio del Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia Meloni, in occasione delle commemorazioni ad un anno dall’alluvione del settembre 2022 nelle Marche.

Cari Sindaci

Vi ringrazio per l’invito ricevuto.

Purtroppo per impegni istituzionali non potrò essere presente in prima persona alle commemorazioni per il ricordo delle vittime e dei tragici eventi dello scorso settembre.

Desidero far sentire la mia vicinanza e quella di tutto il Governo alle famiglie e alle comunità colpite e nuovamente ribadire il nostro impegno a garantire nel più breve tempo possibile tutto il sostegno necessario a seguito dei fatti accaduti.

Come vi è noto, pur nelle numerose criticità che ci siamo trovati ad affrontare al momento del nostro insediamento, nello scorso ottobre, in sede di bilancio abbiamo deciso di destinare un intervento importante alla ricostruzione di questi territori, che segna una discontinuità di approccio nella gestione di emergenze simili.

L’obiettivo, come avevo voluto sottolineare durante il mio discorso di insediamento alle Camere, è quello di affrontare le sfide ambientali e il rischio idrogeologico fornendo gli strumenti di investimento strutturale con l’urgenza di prevenire sempre più eventi drammatici come quello che avete dovuto affrontare nelle Marche.

Sappiamo che ad un anno dagli eventi alluvionali, tanti sono gli interventi effettuati e tanti quelli programmati, nei vari piani elaborati in Regione Marche dalla struttura commissariale e dalla protezione civile, volti ai ristori per le famiglie e le imprese che hanno subito danni, agli interventi di somma urgenza e infrastrutturali per i Comuni, e soprattutto alla realizzazione di opere strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza di un territorio.

L’impegno costante e concreto a dare risposte certe lo dobbiamo alla memoria delle persone che non ci sono più, affinché in futuro si possa cercare di evitare il ripetersi di drammatici eventi che hanno colpito nel profondo le vostre comunità.

Vi saluto certa che presto in una prossima occasione possa essere presente con voi nelle Marche.

Presidente del Consiglio dei Ministri

Giorgia Meloni