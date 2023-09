Anche il Comune di Senigallia a Milano per il XVII Congresso Nazionale AICCRE La città sarà rappresentata da Massimo Bello, eletto anche membro permanente del consiglio nazionale dell'associazione

Il Comune di Senigallia parteciperà, dal 28 al 30 settembre, al XVII Congresso nazionale dell’AICCRE, che si terrà a Milano a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia.

A rappresentare la Città di Senigallia e la sezione marchigiana della Federazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, in qualità di Vice Presidente vicario, sarà il Presidente del Consiglio comunale di Senigallia, Massimo Bello, che ieri pomeriggio – durante i lavori dell’assemblea congressuale dell’AICCRE Marche, svoltasi da remoto – è stato eletto delegato al Congresso nazionale, insieme ai colleghi Massimo Seri (Sindaco di Fano), Simone Pizzi (Presidente del Consiglio comunale di Ancona), Romina Pierantoni (Sindaco di Borgo Pace), Cristina Gorajski Visconti (Segretaria regionale Aiccre Marche).

I lavori preparatori al Congresso nazionale di Milano hanno previsto anche la elezione dei due rappresentanti della Federazione AICCRE delle Marche, che di diritto entreranno a fare parte del Consiglio nazionale: si tratta del Presidente del Consiglio di Senigallia Massimo Bello e del Sindaco di Borgo Pace Romina Pierantoni, e come componente della Direzione nazionale del Sindaco di Fano Massimo Seri.

Per la Città di Senigallia, quindi, il Presidente del Consiglio, Massimo Bello, che in proposito ha avuto la delega permanente dal sindaco Olivetti a rappresentare la Città fino a fine mandato nell’AICCRE, si recherà a Milano per celebrare, insieme ai colleghi marchiani, il XVII Congresso nazionale della sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE), organismo europeo che collabora e che fa parte del Consiglio d’Europa e del Congresso dei poteri locali e regionali. Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa (CPLRE), che è un’istituzione che rappresenta le regioni e gli enti locali dei 46 stati membri del Consiglio d’Europa, è composto da due camere: la Camera dei poteri locali e la Camera delle Regioni.

“Senigallia sostiene con determinazione la valorizzazione delle autonomie locali, le forme di cooperazione e di gemellaggio con altre realtà europee– ha commentato il Presidente Bello –individuando, ad esempio, anche nell’area Adriatico-Balcanica uno dei contesti privilegiati per creare politiche di vicinato finalizzate alla soluzione di problemi comuni, al rafforzamento della democrazia e alla progettazione di proposte condivise e di partenariati concreti, nell’ambito dei programmi di finanziamento dell’Unione europea”.

“L’AICCRE non soltanto permette al nostro Comune– ha aggiunto Bello –di essere protagonista nel cuore dell’Europa, ma ci consente anche di lavorare insieme ad altri enti locali marchigiani, anch’essi pronti ad una serio e stretto sostegno a progetti di innovazione e a buone pratiche condivise.”

“Rappresentare la città in ambito europeo è una responsabilità e un compito importanti – ha concluso Bello – soprattutto perché, in generale, le autorità e gli enti locali rappresentano un punto di riferimento nell’ambito delle politiche comunitarie delle istituzioni sovranazionali, dalle quali si aspettano più considerazione e, soprattutto, la possibilità di fruire, con procedute più accessibili, della programmazione finanziaria 2021-2027″.