Un successo per il secondo appuntamento di “Sentinella dell’Acqua” a Senigallia A tutti i bambini la "patente" con le regole fondamentali per combattere lo spreco di questa preziosa risorsa

Il secondo appuntamento dell’edizione 2023 della manifestazione “Sentinella dell’Acqua” si è svolto venerdì 8 settembre presso lo stabilimento balneare “Pink Village” di Senigallia.

Organizzato dall’Associazione Culturale Sena Nova e patrocinato dal Comune di Senigallia, l’evento, che mira a sensibilizzare sia i più giovani che gli adulti sull’importante questione dello spreco d’acqua, ha visto la partecipazione di un notevole numero di bambini e ciò ha contribuito al successo dell’iniziativa.

L’Associazione Sena Nova, insieme all’Associazione Bellanca, ha preparato una serie di attività coinvolgenti per i bambini ospiti del Pink Village, con l’obiettivo di mettere in evidenza l’importanza di un uso responsabile dell’acqua.

I giovani partecipanti sono stati infatti invitati a svolgere diverse attività finalizzate a farli riflettere sull’importanza di questa risorsa naturale: successivamente al gioco del travaso d’acqua, i volontari di Sena Nova e Bellanca, sotto la guida delle maestre Donna e Fiorenza, hanno anche fatto realizzare ai bambini una rappresentazione completa del ciclo dell’acqua.

Come consuetudine, alla fine dell’evento, a tutti i piccoli partecipanti è stata consegnata la patente di “Sentinella dell’Acqua”, la quale riporta le regole fondamentali per combattere lo spreco di questa preziosa risorsa, promuovendone un uso consapevole.

Nel ringraziare i titolari del Pink Village di Senigallia per l’accoglienza e il sostegno ricevuto, vi diamo appuntamento al prossimo anno con l’evento “Sentinella dell’Acqua”, una delle iniziative storiche dell’Associazione, nata 25 anni fa dall’impegno del Prof. Camillo Nardini e portata avanti oggi dal nuovo Presidente Marco Pettinari, col sostegno di un attivissimo Consiglio direttivo.

Sena Nova è orgogliosa di continuare a promuovere questo progetto vitale, diffondendo tra le nuove generazioni il rispetto per un bene così prezioso e delicato come l’acqua. L’importanza di questa risorsa è evidenziata anche dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che sottolinea come “l’acqua accessibile e pulita sia un aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere”.