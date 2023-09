A un anno dall’alluvione 2022, sopralluogo tra Serra de’ Conti e Arcevia Sabato 16 settembre il primo degli appuntamenti organizzati da PD Senigallia, PD valli Misa e Nevola e Diritti al Futuro

Lo abbiamo chiamato l’abbandono dell’entroterra Miseno a un anno dall’alluvione.

Si tratta di un sopralluogo, organizzato per il 16 settembre dai circoli del Partito Democratico di Senigallia, della valle Misa e Nevola e dalla lista Diritti al Futuro in particolare nei territori dei Comuni di Serra de’ Conti e Arcevia, ma i territori di Barbara e Castelleone vivono lo stesso stato di abbandono.

All’iniziativa potranno partecipare cittadini, tecnici, rappresentanti delle istituzioni, di associazioni e dei comitati per verificare di persona la situazione. Solamente in questi comuni ci troveremo di fronte a 4 ponti inutilizzabili e a chilometri di deviazioni a causa di queste chiusure. Il peggiore disastro naturale di cui possono avere ricordo le persone in vita si somma alla sciatteria politica del governo regionale e al superficiale sostegno del governo nazionale. 12 mesi di vita in una situazione surreale per delle comunità che già devono affrontare numerose difficoltà e che sono state dimenticate.

Le unghiate di quell’evento sono ancora perfettamente visibili. La ferocia straordinaria sommata alla sottovalutazione, all’eco-scetticismo di certa politica e all’assenza di pianificazione degli interventi da parte della Regione Marche ci stanno facendo sprecare un tempo che ha un costo elevatissimo e insieme rischiano di fare spopolare ancora di più le aree interne.

Punto di incontro via San Fortunato a Serra de’ Conti sabato 16 settembre alle 17.30.