La prospettiva dei minori e l’innovativo percorso educativo digitale “Feel Safe” Prevenzione e gestione delle emergenze ambientali: a Senigallia due giornate di formazione e informazione

151 Letture Cronaca

Il 27 e il 28 settembre 2023 Save The Children Italia insieme all’associazione Brigate Volontarie per l’Emergenza – Marche e alla cooperativa sociale Polo 9 organizzano una due giorni di formazione ed informazione rivolta tanto alla comunità educante quanto alle istituzioni pubbliche ed al mondo associativo che hanno interessi e responsabilità nel campo della prevenzione e della gestione delle emergenze ambientali e climatiche.

L’occasione è data dal primo anniversario della drammatica alluvione del settembre 2022 che ha provocato numerosi lutti e danni nel territorio di Senigallia e delle valli del Misa e del Nevola.

La promozione di una cultura di prevenzione è essenziale per una gestione efficace delle calamità.

In questo processo comprendere la prospettiva di bambini/e e adolescenti è fondamentale: sono, a tutti gli effetti, membri della comunità e cittadini e le loro potenzialità sono essenziali nel dare risposte efficaci durante le emergenze e nella fase di prevenzione.

Per ridurre gli impatti negativi delle emergenze sui minori, Save the Children ha pubblicato un documento, “Dalla Parte dei bambini- Linee di indirizzo per i piani di protezione civile comunali”, che indica attività di preparazione alle emergenze, che ogni Comune potrebbe mettere in campo quando struttura il proprio Piano di protezione civile.

Le linee di indirizzo prevedono 10 azioni concrete che verranno illustrate in occasione dell’evento.

Nella due giorni verrà inoltre presenta la piattaforma digitale Feel Safe ideata da Save the Children per promuovere l’apprendimento dinamico ed esperienziale: il minore è al centro e scopre di essere protagonista del cambiamento. Perché se è vero che non possiamo prevedere le emergenze, possiamo sentirci più sicuri e meno vulnerabili nell’affrontarle.

Gli utenti troveranno all’interno del sito 5 percorsi tematici, ognuno ricco di proposte di attività che coinvolgeranno i ragazzi e le ragazze in giochi di apprendimento, sfide accattivanti, test e tanto altro.

La piattaforma propone inoltre una sezione “Libreria”, con risorse in free download utili ad approfondire i temi trattati, mentre la sezione “Storie” raccoglie racconti da tutto il mondo su iniziative e progetti legati al tema della prevenzione e della sicurezza. Uno strumento prezioso anche per i docenti.

Le iniziative sono gratuite.

La cittadinanza è invitata a partecipare.