A Senigallia una serata in omaggio al poeta maceratese Remo Pagnanelli Per "Le Marche tra le righe", evento a cura di Franca Mancinelli giovedì 31 agosto alle 21.30 a Palazzetto Baviera

Nella cornice della rassegna “Le Marche tra le righe”, giovedì 31 agosto alle ore 21,30 a Palazzetto Baviera ci sarà una serata dedicata al poeta maceratese Remo Pagnanelli in occasione della ristampa del suo libro Atelier d’inverno (AnimaMundi 2023), con interventi e letture di sei giovani poeti e critici del territorio: Mattia Caponi, Jacopo Curi, Lorenzo Fava, Simone Ruggieri, Edoardo Manuel Salvioni, Costantino Turchi.

L’evento è a cura della poetessa Franca Mancinelli. La poesia del poeta parlerà quindi attraverso la testimonianza di suoi coetanei che, oggi, scrivono e continuano a interrogare la realtà.

“Atelier d’inverno resta uno dei libri di poesia più rappresentativi di fine secolo, tanto più tra quelli scritti dalle nuove generazioni. […] Pagnanelli è stato un poeta della fine – la fine del secolo, appunto, e poi, dal punto di vista poetico, la fine degli stili […] e poi, ancora, la fine come limite tra ciò che è la vita e ciò che la vita non è”, ha scritto Roberto Galaverni, nell’introduzione al volume. Pubblicato dall’autore nel 1985, Atelier d’inverno viene proposto per la prima volta nell’ultima versione fatta in vita dall’autore, nel gennaio del 1987, grazie al confronto con i dattiloscritti originali depositati al Gabinetto Vieusseux.

Remo Pagnanelli, è stato un poeta, critico e saggista. È vissuto a Macerata dove era nato nel 1955 e dove è scomparso di propria volontà nel 1987.