Appuntamento conclusivo con gli aperitivi solidali a Casa San Benedetto Giovedì 31 agosto a partire dalle ore 19.30

Ultimo aperitivo sotto le stelle a Casa San Benedetto giovedì 31 agosto, per concludere l’estate nella pace del giardino della struttura Caritas, tra gli ulivi e in buona compagnia. Dalle 19.30 infatti sarà possibile gustarsi un aperitivo solidale, il cui ricavato andrà – come per tutti gli aperitivi di Casa San Benedetto – a sostenere le attività e i progetti di aiuto verso le persone in difficoltà del territorio. La serata sarà allietata dalla musica dei Neri per Scelta, il trio di sacerdoti più rock delle Marche, che si esibiranno con un repertorio che spazia dalla musica italiana al rock internazionale: alla chitarra don Stefano Basili, al basso don Davide Barazzoni e alla batteria don Mario Camborata.

Durante la serata sarà interessante ascoltare la presentazione al pubblico dell’innovativo progetto OliEssBIO, che prevede l’individuazione e la produzione di oli essenziali efficaci per il controllo di malattie fungine e insetti dannosi all’interno di aziende agricole che hanno aderito a disciplinari di basso impatto ambientale o di agricoltura biologica. Il progetto – codice ID 59670 – approvato nell’ambito del PSR della Regione Marche 2014-20, Misura 16.1.A.2, include cinque partner tra aziende marchigiane e atenei: capofila è la cooperativa sociale Undicesimaora, a cui si aggiungono l’azienda agricola Verde Naturale di Sara Simonetti e quella di Matteo Gasparini, mentre dal lato universitario c’è il dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università degli Studi di Urbino (Proff. Federica Semprucci, Daniele Fraternale e Loretta Guidi) e il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Politecnica delle Marche (Proff. Paola Riolo e Gianfranco Romanazzi).

Per prenotare il proprio tavolo basta inviare un messaggio via whatsapp al 353.4205466.