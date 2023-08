Presentazione del romanzo “Notte” a Senigallia Finalista al premio Calvino

Una nuova presentazione della rassegna “Le Marche tra le righe” si svolgerà presso il ristorante del “Circolo La Fenice” in via Armellini 23 a due passi dalla libreria (originariamente era prevista a Palazzetto Baviera, ma è stata spostata per motivi logistici).

La presentazione sarà preceduta alle ore 20,00 da un aperitivo con l’autrice, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare per conoscerla meglio (prenotazione entro le ore 12 dell’11 agosto al 3534283415); alle 21,30 invece ci sarà la presentazione (senza prenotazione) a cui si potranno unire tutti coloro che sono interessati alla bellissima narrativa di questa autrice.

Il romanzo Notte, già finalista alla XXVII edizione del Premio Italo Calvino, conferma il talento di Elisabetta Pierini per la narrazione della ferocia della provincia e per lo scandaglio dell’animo umano quando si interroga sulla verità e sulla giustizia, quando si pone al cospetto della possibilità di agire contro il male. Ambientato a Monterosso un paese di provincia come tanti: la scuola, l’edicola, il bar che raduna disoccupati e pensionati, un negozio di alimentari che da quando ha aperto il supermercato fa un po’ fatica a resistere, bande di ragazzini e una chiesa dove non entra più nessuno. Inviato dal vescovo a verificare la gestione della parrocchia, don Filippo cercherà di non ascoltare le allusioni su don Paolo: sussurri, chiacchiericcio, lettere anonime. E quando un incendio in paese consente a don Paolo di riabilitarsi agli occhi della comunità, non basterà il coraggio di guardare per porre fine alla violenza che si cela dietro le pareti.

Elisabetta Pierini dialogherà con Andrea Bacianini.