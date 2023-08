Approvato il nuovo Piano socio-sanitario regionale 2023-2025 "Abbiamo finalmente una mappatura di tutti gli aspetti della salute di ogni cittadino"

“Sappiamo perfettamente quanto ancora sia lunga la strada per raggiungere la sanità che tutti vogliamo nelle Marche, intesa come la tutela della salute prevista dalla nostra Costituzione. Ma ritengo che il Piano abbia la capacità di ridurre le distanze. Il lavoro fatto e l’impegno di tutti vanno proprio in questa direzione”.