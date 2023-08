Le frecce della Spiaggia di Velluto Sul lungomare di Senigallia, davanti alla Rotonda, sfida aperta sui 50 metri per bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni

Giovedì 10 agosto sul lungomare di Senigallia, Piazzale della Libertà di fronte alla Rotonda a Mare, la Società Atletica Senigallia promuove e organizza “Le Frecce della Spiaggia di Velluto” gare di velocità sulla distanza dei Cinquanta Metri per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dai 6 ai 13 anni.

Già aperte le iscrizioni, rigorosamente gratuite, che potranno arrivare all’Atletica Senigallia attraverso vari canali: WhatsApp (3246833416 e 3738943510) oppure via mail atleticasenigallia@libero.it oppure tramite messaggio sulla pagina Facebook “Società Atletica Senigallia”.

Per tutti quelli che vorranno pensarci o ripensarci fino all’ultimo momento, sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso, giovedì 10 agosto, presso Piazzale della Libertà di fronte alla Rotonda a Mare a partire dalle ore 9:00 fino alle ore 16:30.

La manifestazione è aperta a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che si sentono di mettersi giocosamente in gara privilegiando l’aspetto ludico e divertente della manifestazione in un pomeriggio e una serata all’insegna dello sport e del sano divertimento in una location suggestiva e spettacolare con il mare, la spiaggia e la Rotonda a fare da cornice all’evento.

Le atlete e gli atleti saranno suddivisi nelle quattro categorie previste dall’organizzazione:

GIAMBORINI: 6-7 ANNI / LEOPARDI: 8-9 ANNI / LEONI: 10-11 ANNI / GALLI SENONI: 12-13 ANNI.

La manifestazione, ampiamente sostenuta dal King Sport di Senigallia che da sempre promuove manifestazioni sportive sul territorio, vede anche il patrocinio del Comune di Senigallia, Panathlon Club International Senigallia, Confcommercio Senigallia, Federazione Italiana Atletica Leggera Comitato Regione Marche, Subissati, Senavis e Sodico, che di concerto sosterranno la bella manifestazione che colorerà il lungomare nel pomeriggio e nella serata.

Il programma prevede infatti la chiusura delle iscrizioni per lo stesso giorno delle gare (giovedì 10 agosto) alle ore 16:30 – Inizio gare (batterie) alle ore 17:00 – finali ore 21:30.

Premi: Trofeo o Coppa al primo classificato di ogni categoria. Medaglie ai primi sei classificati di ogni categoria. Maglietta ricordo a tutti i partecipanti.

Per informazioni: Carlo Mattioli 3478356838 e Daniele Fiscaletti 3387972722 oppure sul sito www.atleticasenigallia.wordpress.com