The Jolly Rockers feat. Greg & Max Paiella attesi sul main stage del Summer Jamboree Il programma di venerdì 4 agosto 2023: alla Rocca Lovesick Duo e The Rattlestring, alla Fenice il Burlesque, al Foro auto e tattoo

È già trascorsa una settimana dall’inizio di questa incredibile edizione del Summer Jamboree #23! Siamo infatti al settimo giorno dell’“Hottest rockin’ holiday on Earth” che scalderà le strade di Senigallia fino a domenica 6 agosto.

La serata di venerdì 4 agosto regalerà grandi gioie, con vecchi e nuovi amici pronti a far scatenare il pubblico del Festival: alla Rocca esordiranno i Lovesick Duo che approdano per la prima volta al Summer Jamboree trasformandosi in un trio, seguiti da un gruppo italo/svizzero, The Rattlestrings; sul main stage tornano i mitici The Jolly Rockers feat. Greg & Max Paiella, diventati ormai una vera e propria house band del festival. Infine, Dulcis in fundo, al Teatro La Fenice l’amatissimo Burlesque Cabaret, Music and Dance Show!

Che giornata quella di venerdì 4 agosto! Alla Rocca si esibiranno i Lovesick Duo (ITA), un duo di musicisti bolognesi conosciuti in tutto il mondo, che approda per la prima volta al Summer Jamboree #23 trasformandosi in un trio: oltre a chitarra e contrabbasso, infatti, si aggiungerà un ospite al violino. La loro musica attinge dall’atmosfera americana country, rock’n’roll e western swing anni ’40 e ’50 e tocca i temi più cari alla Country Music e al Rock’n’Roll come l’amore, il tradimento e soprattutto il divertimento sfrenato! A seguire esordirà un gruppo italo/svizzero, The Rattlestrings (ITA/CH), che propone Rock’n’Roll, Rockabilly, ma soprattutto Western swing e Hillbilly Boogie, cantando a ritmo di honky tonk, say howdy to The RattleStrings!. A occuparsi dei record hop della serata ci saranno DJ Boppin’ Bangles, DJ Mickey Melodies e DJ The Desperados. Da non perdere alle 18, in apertura della serata, la lezione di ballo gratuita aperta a tutti sull’Hera dance floor alla Rocca.

Ci sono certe esibizioni che è impossibile dimenticare, ed è così per quelle dei Jolly Rockers feat. Greg & Max Paiella (ITA), che sono ormai diventati una vera e propria house band del festival! Tornano per la gioia di tutti i loro fan venerdì 4 agosto sul main stage di Piazza Garibaldi! I Record Hop, che animeranno la serata fin dall’apertura del palco alle ore 19, saranno a cura di DJs The Desperados, DJ Enry “Sold Out” e DJ Rocketeer. Alla conduzione, lo stravagante Russell Bruner (USA) e l’inimitabile Bianca Nevius (ITA).

Venerdì 4 agosto, sul main stage di Piazza Garibaldi, tornano ad esibirsi per i tantissimi affezionati del Festival più “hot” di sempre i mitici Jolly Rockers feat. Greg & Max Paiella (ITA). Questo gruppo è ormai una vera e propria house band del festival. Nato nel 1982 a Roma da un’idea di Claudio “Greg” Gregori, il progetto musicale, che tutt’oggi caratterizza la band, è dedicato ai mitici anni ’50: oltre ai classici del R’n’R degli anni ’50, che non mancheranno mai, anche brani di Louis Prima, Louis Jordan, Dean Martin, dei Coasters, ma anche un omaggio ai Blues Brothers e ai grandi nomi che hanno segnato quest’epoca e questi generi musicali. Il tutto con l’ironia geniale di Greg, Max Paiella, Attilio Di Giovanni e un combo di musicisti strepitoso, che solo in questa speciale occasione si riunisce per dare vita ad uno show da non perdere!

Ma non è finita qui: al Teatro La Fenice alle ore 23, torna uno degli eventi più caldi del Festival, l’attesissimo Burlesque Cabaret, Music and Dance Show. Ad esibirsi, quattro performer incredibili: sulle note della splendida Ô De Mon Chéri (FRA), delicata cantante di origini francesi che si è esibita in tutto il mondo cantando per celebrity come Elton John e i Beckham, accompagnata dalla house band The Good Fellas, si esibiranno Eliza DeLite (UK), Ruby Rudy (ES) e il fantastico Russell Bruner (USA). Eliza ha abbagliato il pubblico da Parigi a New York, da Chicago a Berlino. Il suo repertorio di performance iconiche le ha fatto guadagnare un posto fisso nel circuito internazionale del burlesque ed è considerata una delle principali star del burlesque del Regno Unito. Ruby, invece, ha una grazia senza tempo e una presenza scenica davvero accattivante: la sua aura glamour ricorda le dive della vecchia Hollywood. Vincitrice di 3 festival internazionali, nel 2019 è diventata la prima europea a vincere il famoso titolo di Miss Viva Las Vegas. Insomma, una celebrità del Burlesque. Infine, l’inimitabile Russell, che è pronto a conquistare il pubblico con i suoi baffi arricciati e i completi a righe. Vincitore di diversi titoli durante il Burlesque Hall of Fame Weekend di Las Vegas, stupirà con la sua performance sospesa tra swing e … striptease!

A presentare la serata la risata contagiosa di Bianca Nevius (ITA). Ingresso 22 €, Combo Ticket Burlesque + Rotonda 26 €, prevendite su ciaotickets.

E per chi non si fosse ancora stancato, via al Dopofestival alla Rotonda a Mare fino a notte fonda: in programma per venerdì sera, i record hop di DJ At’s Crazy Record Hop, DJ Enry “Sold Out”, DJ Madame Dynamite, DJ Jay Cee. Ingresso 14 €, prevendite su ciaotickets.

Non mancheranno, come sempre, tante occasioni per muoversi al ritmo Rock’n’Roll, con Record Hop mattutini in spiaggia e lezioni di ballo fin dalla mattina. Innanzitutto, a inizio giornata, dalle 11.30 fino alle 18, il Dance Camp: gli appassionati potranno seguire lezioni di Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie e Solo Jazz al Teatro La Fenice. Le iscrizioni si possono effettuare dalle 10 alle 11 alla Rotonda a Mare. Dalle 10.30 alle 13.30, invece, nell’affascinante Rotonda a Mare, si terrà il Boot Camp, un corso intensivo di ballo pensato per migliorare il proprio stile in brevissimo tempo. Venerdì 4 agosto sarà la volta dello stile Lindy Hop: chiunque desiderasse iscriversi, può farlo dalle 10 alle 10.25 presso la Rotonda a Mare. Tra gli insegnanti, Fancy Dougherty (USA), Vincenzo Fesi (ITA), Albert Ferran (ES), Tanya Georgiievska (UKR), Alice Faraone (ITA), Jay Cee (FRA), Sandra Klack (SWE), Carolina Lampugnani (ITA), Chiara Lijoi (ITA), Peter Loggins (USA), Dimitri Masotti (ITA), Sondre Olsen-Bye (NOR), Francesco Pezzo (ITA), Enrico Conti (ITA), Matteo De Stefano (ITA), Richard Pucci (UK), Markus Rosendal (SWE), Moe Sakan (JAP), Lucy Sanders (UK) e Katja Završnik (SI).

E ancora il doppio Beach-side Record Hop, sul lungomare di Levante e su quello di Ponente. Insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul L. Mare D. Alighieri dalle 12.00 alle 19.00, l’Hawaiian Beach trasformerà un pezzo della spiaggia di velluto in un suggestivo scenario esotico. Tutti i giorni sulla spiaggia libera del lungomare Mameli all’altezza del civico 93, dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo serale, si potrà assaporare tutta la spensieratezza e l’allegria della vita Rock’n’Roll a piedi nudi in riva al mare, cullati dalla musica di tanti DJs. Per l’occasione, sarà anche allestita una pista da ballo sotto vele ombreggianti, e ogni giorno dalle 11 alle 12 lezione di ballo gratuite aperte a tutti.

Venerdì 4 agosto, l’Hawaiian Beach sarà a cura di DJ Lola Terry, DJ Cannonball, DJ Elliot Kirby, DJ Muffin Man e DJ Giusy Wild.

Al Mascalzone, il Beach-side Record Hop risuonerà grazie a DJ Buddy, DJ Shuffle DeLuxe, DJ Vangelis e DJ Voodoo Doll.

E poi dalle 16 alle 02 torna l’amato corner dedicato ai tattoo, la WALK-IN TATTOO, in collaborazione con Adriatik Ink Tattoo Studio, al Foro Annonario, Ex Pescheria, per lasciare un segno indelebile di questi amati anni ’40 e ’50 con tatuaggi old school non-stop grazie a grandissimi artisti, maghi del tatuaggio. Nella giornata di domani saranno presenti Gippi Rondinella, Andrea Cecconi, Giada B., Fabio Nembo, Redstyle, Jonathan Cesaroni, Maurizio Basile, Marco Tupone, Luca Testadiferro, Marcello Basile, Giammarco, William Giampieri. Il corner sarà attivo fino a domenica 7 agosto. Da non perdere poi al Foro Annonario e al Centro Commerciale Il Maestrale l’esposizionedi vetture “made in USA” provenienti dalla prestigiosa collezione di Nicola Bulgari, patron della celebre maison di gioielli, esposte fino a domenica 6 agosto. Per rimanere in tema e fare un po’ di shopping vintage, infine, si potrà curiosare tra gli stand del Vintage Market diffuso ai Giardini Rocca, in piazza Manni e in piazza del Duca. Sempre al Centro Commerciale Il Maestrale dalle 9 alle 21, la selezione dell’esposizione fotografica “Rock’n’Roll is a State of the Soul”, esposizione che celebra, attraverso le fotografie di grandi autori che ne hanno saputo cogliere l’essenza, il ventennale del Summer Jamboree, quello che è diventato nel tempo il più grande Festival del genere al mondo. Infine, la grande novità di quest’anno, lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome, l’ultimo e unico motordrome rimasto in Italia, datato 1937 restaurato per l’occasione, che ogni giorno dalle 17 alle 24 permetterà di veder sfrecciare moto d’epoca INDIAN su una pista più unica che rara! Ingresso adulti 5 euro, bambini fino 10 anni 3 euro.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXIII edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Gruppo Hera, Instax Fujifilm, BCC Fano, Frigoriferi retrò di Severin, Still 33 Gin & Rum, Limori bevande, Il Maestrale Centro Commerciale.

Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della settima giornata di festival venerdì 4 agosto 2023

°°° EVENTI A PAGAMENTO

Il Maestrale Centro Commerciale | S.S. Adriatica Nord Cesano

09.00 – 21.00 Selezione dell’esposizione fotografica | Selected works from the photography exhibitionROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Esposizione Oldtimers dalla collezione Fondazione Nicola Bulgari

Oldtimers Exibition from the Nicola Bulgari Foundation Collection

°°° Dance Camp | Stage Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice | Sala del Fico | Rotonda a mare

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz, Solo Tap

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Teatro La Fenice

°°° Boot Camp | Rotonda a mare

10.30 – 13.30 Lindy Hop

Info & Registration: 10.00 – 10.25 Rotonda a mare

Hawaiian Beach | L. Mare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Lola Terry

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 14.00 DJ Cannonball

14.00 – 15.30 DJ Elliot Kirby

15.30 – 17.00 DJ Muffin Man

17.00 – 19.00 DJ Giusy Wild

Beach-side Record Hop | Mascalzone | L. Mare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Buddy

14.00 – 15.30 DJ Shuffle DeLuxe

15.30 – 17.00 DJ Vangelis

17.00 – 19.00 DJ Voodoo Doll

WALK-IN TATTOO | Foro Annonario | Ex Pescheria

16.00 –02.00 Tatuaggi Old-School non-stop | Non-stop Old School Tattoos.

Artists: Gippi Rondinella, Andrea Cecconi, Giada B., Fabio Nembo, Redstyle, Jonathan Cesaroni, Maurizio Basile, Marco Tupone, Luca Testadiferro, Marcello Basile, Giammarco, William Giampieri

°°° Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazzale della Libertà

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Rockin’ Village 17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/75: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Foro Annonario: Esposizione Oldtimers dalla collezione Fondazione Nicola Bulgari

Oldtimers Exibition from the Nicola Bulgari Foundation Collection

Rocca Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Boppin’ Bangles

20.00 – 21.15 LOVESICK DUO ITA Special Trio show

21.15 – 23.15 DJ Mickey Melodies

23.15 – 00.30THE RATTLESTRINGS ITA/CH

00.30 – 02.00 DJ The Desperados

Palco Centrale | Main Stage | Piazza Garibaldi

19.00 – 20.30 DJ Terry Elliot

20.30 – 21.45 DJ Houserockin’ Chris

21.45 – 23.15 THE JOLLY ROCKERS ITAfeat. Greg & Max Paiella

23.15 – 00.15 DJ Rocketeer

00.15 – 01.30 DJ Big Ten Inch

°°° 23.00 – 01.00BURLESQUE, CABARET AND MUSIC SHOW

Teatro La Fenice | Via Battisti, 19

Disponibilità 700 posti | Limited 700 people

starring

Ô de mon Chéri FRA

Eliza DeLite UK

Ruby Rudy ES

RUSSELL BRUNER USA

MC

Bianca Nevius ITA

House Band

THE GOOD FELLAS ITA

Ingresso da euro 16 a euro 22 | admission from euro 16 to euro 22

tickets

°°° Rotonda a Mare | Music and Dance

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.00 DJ At’s Crazy Record Hop

01.00 – 02.00 DJ Enry “Sold Out”

02.00 – 03.00 DJ Madame Dynamite

03.00 – 04.00 DJ Jay Cee

Ingresso euro 14 | admission euro 14

tickets

Biglietto Combo: Burlesque + Rotonda da euro 22 a euro 26 – disponibilità limitata

Combo Ticket: Burlesque + Rotonda from 22 – 26 euro – limited availability

tickets

