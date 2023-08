Mercoledì 2 agosto fa tappa a Senigallia il Dole Summer Vibes Iniziative lungo il tratto del bagnasciuga e all'interno dei lidi, oltre ad un presidio statico sul lungomare

Parte Dole Summer Vibes, l’evento itinerante che caratterizzerà la costa e le spiagge dell’Adriatico, firmato e promosso da Dole Italia, ditributore di frutta fresca di qualità.

Gioia e divertimento a partire da Lignano Sabbiadoro – il 27 luglio – per arrivare a Margherita di Savoia – l’8 agosto – con un totale di 8 tappe: un format esclusivo e inedito e mediante il quale la “crew” Dole Summer Vibes animerà le più famose e frequentate località di mare dal Veneto alla Puglia, coinvolgendo villeggianti e turisti con attività ludiche, distribuzione di frutta fresca e fantastici gadget.

Alle iniziative on the beach, organizzate sulla base di un predefinito palinsesto di animazione giornaliero, che si svolgeranno lungo il tratto del bagnasciuga e all’interno dei lidi, si affiancherà un presidio statico sul lungomare, accessibile liberamente da tutti, vacanzieri e non. Grande protagonista di quest’area sarà il pick up brandizzato Dole Italia, altamente visibile e riconoscibile attraverso laBanana Premium Dole gigante posizionata sul top del mezzo, che funzionerà come principale elemento di attrazione per tutti i passanti e bagnanti. Il pick up di Dole Italia identificherà anche il punto privilegiato per le iscrizioni alle attività e la distribuzione di sample di prodotto e gadget, specificatamente pensati per il mare (materassini, cappellini, tshirt, teli mari e tanto altro ancora).

Ricco ed articolato il programma di intrattenimento previsto sulla spiaggia: si partirà ogni mattina (10.00-13.00) con il risveglio muscolare e l’acquagym, per poi “scaldarsi” con i numerosi giochi organizzati; il pomeriggio (15.00-17.00) metterà il turbo con tornei sportivi, con i quali gli iscritti potranno sfidare amici e parenti nello sport del momento, seguiti da tantissime attività di animazione rivolte ad un pubblico trasversale (famiglie, adulti, giovani e più piccoli); a completare il palinsesto e a rendere il clima ancor più divertente e spensierato ci penserà il Dj Set allestito all’interno dei lidi e che dalle 17.00 circa trasformerà il Dole Summer Vibes in un vero e proprio villaggio turistico!

Ogni giornata si concluderà, infine, dalle 20:00 alle 24:00 con un giro del pickup Dole sul tratto del lungomare toccato dal tour, per offrire la possibilità a tutti di fare foto e scattarsi selfie con la Banana Premium Dole gigante.

Dole Summer Vibes farà tappa a:

27 luglio – Lignano Sabbiadoro (UD)

28 luglio – Bibione (VE)

30 luglio – Cattolica (RN)

31 luglio – Cesenatico (FC)

2 agosto – Senigallia (AN)

4 agosto – San Benedetto del Tronto (AP)

6 agosto – Vieste (FG)

8 agosto – Margherita di Savoia (BT)

“È con grande entusiasmo che lanciamo questo tour estivo che rappresenta per noi una grande novità, sia per tipologia di manifestazione sia per il periodo.” – commenta Cristina Bambini, Responsabile Marketing Dole Italia – “Desideriamo mantenere un contatto diretto con le persone e quest’anno abbiamo deciso di esser presenti accanto a loro anche sulle spiagge, in vacanza. Il mood dell’evento, improntato su animazione e divertimento, vuole intrattenere il pubblico creando un’esperienza memorabile con il brand e diffondere un consumo gioioso di frutta fresca, lo snack ideale da consumare anche in riva al mare, in quanto ricco di acqua e quindi adatto a rinfrescare e dissetare, oltre che di vitamine e preziosi antiossidanti, che proteggono la pelle dai raggi UV e dalla disidratazione.”

Non perdere il palinsesto di tutte le attività in programma durante il Dole Summer Vibes: seguici sulla pagina Instagram dedicata all’evento @dolesummervibes !