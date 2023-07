Proseguono le attività culturali nell’ambito dell’evento “Omaggio a Perugino” Previste visite guidate ogni martedì e giovedì sera alla Pinacoteca Diocesana di Senigallia

E’ un susseguirsi di successi per gli appuntamenti promossi a corona del grande evento “Omaggio a Perugino” in corso alla Pinacoteca Diocesana di Senigallia.

Dopo il grande interesse riscosso per l’incontro con il registra Giovanni Piscaglia per la pellicola “Perugino – Rinascimento immortale” domenica grandi numeri per la lezione tenuta dal prof. Andrea Ippoliti per “Pigmenti, rosso d’uovo, oro puro: tecniche artistiche e linguaggi simbolici della Pala del Perugino a Senigallia”. Con passione e competenza Ippoliti ha avvicinato gli oltre cento ospiti alle tecniche ed ai simbolismi del Perugino, per un percorso che sarà ancora ripetuto – sempre a partecipazione libera e gratuita – ancora il 20 e 27 agosto.

Intanto, questa sera, martedì, come tutti i martedì e giovedì di luglio e agosto, sarà possibile prendere parte alle ore 21,30 – a partecipazione libera e gratuita – all’iniziativa: “Un maestro del Rinascimento: Perugino nelle meraviglie della Pinacoteca”: con queste visite guidate si ammireranno non solo i tesori della galleria, ma si dedicherà particolare attenzione alle preziose opere che compongono l’Omaggio a Perugino¸ provenienti anche dal Palazzo Ducale d’Urbino. Al centro dell’attenzione il lavoro che Pietro Vannucci realizzò per la Pala di Senigallia, dove la tavola – oggi conservata alla Pinacoteca diocesana – è senz’altro motivo allo spettatore per immergersi nel mondo della grazia in cui nulla turba e nulla è turbato.

Omaggio a Perugino gode del patrocinio del Pontificio Dicastero per la cultura e l’educazione, della Regione Marche e del Comune di Senigallia. Ad ingresso gratuito, “Omaggio a Perugino” sarà aperta dal martedì alla domenica, con orario 21.00 -24.00, ingresso gratuito.