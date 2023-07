Mostra BeatleSenigallia Città della Fotografia: un successo, tanti visitatori e apprezzamenti Prossimo appuntamento per il festival BeatleSenigallia 2023 venerdì 21 luglio alla Rocca Roveresca con "John Lennon Story"

‘BeatleSenigallia 2023‘ prosegue con crescenti consensi ed enorme successo di pubblico per l’inaugurazione della Mostra ‘BeatleSenigallia Città della Fotografia’, organizzata con la Direzione Regionale Musei Marche e la Direzione della Rocca Roveresca, giovedì 13 luglio nella raffinata e suggestiva location della Rocca di Senigallia.

Il saluto della Direttrice della Rocca Alessandra Pacheco, del Vice Sindaco Riccardo Pizzi, del Presidente del Consiglio Comunale Massimo Bello, della Presidente dell’Associazione Carlo Emanuele Bugatti Senatrice Silvana Amati e della Presidente del Lions Club di Senigallia e co-fondatrice di ‘Rose Bianche sull’Asfalto’ Simonetta Pelliccia, le letture di Mauro Pierfederici e poi il taglio del nastro alla presenza di più di cento persone, di tantissimi dei fotografi protagonisti e la prima visita guidata alla Mostra.

Esposti cimeli e rarità Beatlesiani recenti (il Monopoli, calzini, sottobicchieri, cover per cellulari, braccialetti, soprammobili, penne Montblanc dedicate a John Lennon e ai Beatles), produzioni discografiche originali incentrate sulla figura di George Harrison, dato che ‘BeatleSenigallia 2023’ è dedicata agli 80 anni che George avrebbe compiuto quest’anno (la sua intera discografia solista, dal 1970 alla scomparsa del 2001, compreso l’ultimo album postumo del 2002 e l’edizione giapponese dell’album del 1969 ‘Electronic Sound’, una produzione sperimentale all’hammond-organ su eticchetta ZAPPLE, una sua selezione di 45 giri ed un cofanetto degli anni della Dark Horse Records; rarissime registrazioni non ufficiali, i cosiddetti bootlegs, dei Beatles, Paul McCartney e John Lennon), autografi originali certificati (due di John Lennon e di Yoko Ono, due di George Harrison, uno di Paul McCartney, uno di Ringo Starr, uno del manager dei Beatles Brian Epstein, uno del produttore discografico dei Beatles George Martin, uno di Peter Blake, il noto artista e fotografo che ritrasse la copertina del celeberrimo album ‘Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band’ ed uno del 1964 dei quattro Beatles in prestito gratuito dal Presidente della Biennale di Senigallia Serge Plantureux), due batterie originali anni ’60, identiche a quelle utilizzate da Ringo Starr (una Premier ed una Ludwig), concesse in prestito gratuito da Daniele Carboni, l’ideatore e Presidente del Museo della Batteria di Fano.

Poi ben 45 Opere Beatlesiane di 23 Fotografi del Musinf e delle Associazioni @rtline, Focus Senigallia, Gruppo F-7 e ProLoco Senigallia: si tratta di 45 bellissime fotografie originali, scattate appositamente per l’occasione, che i fotografi Senigalliesi hanno desiderato realizzare su un argomento così affascinante e denso di richiami artistici e culturali quale sono i Beatles e le loro canzoni.

Il successo della Mostra sta continuando anche nei primi giorni di apertura con moltissimi visitatori italiani e no, Mostra che rimarrà aperta fino al 6 agosto 2023, con orario, da lunedì a domenica, 8.30-19.00: le visite potranno avvalersi dello “story telling” di Paolo Molinelli di BeatleSenigallia e dei Fotografi.

Queste le 5 Associazioni ed i 23 Fotografi partecipanti:

Associazione Fotografica Focus Senigallia:

1) Leonardo Bellagamba

2) Davide Maglio

Associazione @rtline:

3) Alberto Polonara

4) Claudia Profeta

Associazione Fotografica Gruppo F-7:

5) Andrea Bassotti

6) Lucilla Bonetti

7) Anna Mancini

8) Marco Mandolini

9) Franco Mariangeli

10) Chiara Marinelli

11) Roberto Olivetti

12) Francesco Pollicina

13) Stefania Ronchini

Musinf:

14) Francesca Cenciarini

15) Delia Biele

16) Patrizia Lo Conte

17) Alfonso Napolitano

Associazione ProLoco Senigallia:

18) Susan Vici

19) Simona Sinicato

20) Enrico Morbidelli

21) Piergiorgio Moretti

22) Matteo Cingolani

23) Vito Carfì.

Il prossimo appuntamento di ‘BeatleSenigallia 2023’ sarà venerdì 21 luglio, alle ore 21.00, nella corte interna della Rocca Roveresca, con il concerto John Lennon Story, con Simone Borghi (chitarra e voce), Cristiano Orlandi (piano e voce), Luca Poli (chitarra e voce), Paolo Molinelli (narrazioni) e Gianni Marasca (special-guest).

L’ingresso al concerto è gratuito, suggerito prenotare (tel. 071-63258, oppure roccaroveresca.senigallia@cultura.gov.it, oppure direttamente al Personale presente all’ingresso della Rocca Roveresca).

Vi aspettiamo!

da Paolo Molinelli

Presidente di BeatleSenigallia