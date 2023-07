Alla Chiesa della Croce di Senigallia, il Concerto Barocco Giovedì 6 giugno, in collaborazione con i musicisti della Scuola di Musica Bettino Padovano. Ingresso libero

Il 6 luglio alle ore 21,15, con ingresso libero come da tradizione degli eventi culturali della Chiesa della Croce, si terrà il “Concerto Barocco”, realizzato in collaborazione con i giovani musicisti del Bettino Padovano.

Lo splendido scrigno barocco, in una serata di musica con i giovani talenti del nostro territorio.

FLAUTISTI

FRANCESCO MORECI

Nasce a Senigallia intraprende i primi studi musicali alla scuola secondaria di primo grado Marchetti di Senigallia sotto la guida del Maestro Vittorio Farinelli. Frequenta il 5 anno del Liceo Classico Perticari di Senigallia. Ha seguito corsi di perfezionamento con i Maestri Albino Mattei , Anna Colacioppo e Maria Sole Mosconi. Ha partecipato alla maratona Bach nelle edizioni 2021-2022 Sotto la direzione del Maestro Ripesi nel 2022 ha suonato la Buona Novella di De Andre’. Attualmente studia da 3 anni alla scuola di musica Bettino Padovano di Senigallia sotto la guida del Maestro Elena Solai.

VIOLA CARLINI

A soli 7 anni intraprende lo studio del Flauto traverso sotto la guida del Maestro Elena Solai. Ha seguito il suo primo corso di perfezionamento flautistico anno 2022/23 tenuto presso la scuola Bettino Padovano sotto la guida dei Maestri Albino Mattei, Anna Colacioppo e Maria Sole Mosconi. Attualmente studia alla scuola di musica Bettino Padovano con Elena Solai. Frequenta la scuola Secondaria di primo grado “ Fagnani “ di Senigallia.

VERONICA RENELLI

A 9 anni comincia lo studio del flauto traverso sotto la guida del Maestro Elena Solai presso la scuola di musica Mikrokosmos di Serra De Conti . Studia al Liceo Scientifico Medi di Senigallia. Ha seguito corsi di perfezionamento con il Maestro Albino Mattei , Anna Colacioppo e Maria Sole Mosconi. Ha suonato sotto la direzione di compositori di fama internazionale come Mertens, Feliciani, in occasione dei “Concerti con l’autore” organizzati dalla centenaria Societa concertistica di Serra de’ Conti. Attualmente studia presso la scuola di musica Mikrokosmos di Serra de’ Conti.

AURORA GERMONDARI

Nasce a Senigallia intraprende i primi studi musicali alla scuola secondaria di primo grado Marchetti di Senigallia sotto la guida del Maestro Vittorio Farinelli. Frequenta il 3 anno del Liceo Scienze umane Perticari di Senigallia. Da 2 anni prosegue gli studi dello strumento presso la scuola di musica Bettino Padovano di Senigallia sotto la guida del Maestro Elena Solai.

VIOLINISTI

GIULIA BERLUTI

Nata nel 29 Aprile 2008, inizia gli studi presso la scuola Bettino Padovano sotto la guida dell’ insegnante Annalisa Trizio proseguendo poi parallelamente alla scuola media Marchetti ad indirizzo musicale. Attualmente frequenta il liceo Enrico Medi a indirizzo Linguistico e il corso preaccademico sempre sotto la guida dell’insegnante Annalisa Trizio. Partecipa alle attività musicali d’insieme e d’ orchestra della scuola e in formazioni da camera, partecipando a manifestazioni per la città e ad edizioni della Maratona Bach di Senigallia.

EMMA PIERFEDERICI

Nasce ad Ancona il 20 luglio 2005 e attualmente frequenta il liceo scientifico Enrico Medi ad indirizzo tradizionale nella città di Senigallia. Ha frequentato la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale Marchetti di Senigallia sotto la guida del Professore Claudio Mercanti. Si è avvicinata alla musica all’età di 5 anni con il corso di Propedeutica alla scuola di musica Bettino Padovano e subito dopoa partire dal 2012 si è iscritta presso la stessa scuola al corso di strumento di violino, sotto la guida della professoressa Annalisa Trizio, prendendo parte anche all’orchestra della scuola diretta dal Maestro Andrea Greganti. Ha inoltre iniziato il percorso pre-accademico e nel giugno 2021 ha ottenuto, con buoni risultati, la certificazione di livello B presso la scuola Bettino Padovano in convenzione con il Conservatorio di musica Rossini di Pesaro. Dal 2018 fa anche parte dell’Orchestra d’archi Marche Music College (MMC) curata e diretta dal Maestro Alessandro Marra e, grazie a questo, ha avuto la possibilità di esibirsi in vari concerti nella regione Marche, come ad esempio nella rassegna musicale Civitanova Classica fondata e diretta dal pianista Lorenzo Di Bella. Nel luglio 2019 ha partecipato presso la scuola Bettino Padovano ad un laboratorio d’archi con metodo “Feldenkrais” con i docenti Sara Gianfriddo e Heloise Piolat. Dal 2016 ha partecipato a tutte le edizioni della Maratona Bach, organizzata dalla scuola di musica Padovano. Inoltre da alcuni anni, insieme ad altre tre ragazze, ha costituito un quartetto d’archi “La quarta corda”, grazie al quale hanno avuto l’opportunità di suonare ad eventi organizzati dal Comune di Senigallia per la città

REBECCA GIULIANI

Nata il 10 Novembre 1999, inizia a studiare violino nel 2011 sotto la guida dell’insegnante Annalisa Trizio. Dal 2015 al 2020 ha intrapreso il percorso di studio pre-accademico. Dopo la maturità conseguita nel 2018 al Liceo Classico Giulio Perticari di Senigallia, si è iscritta alla facoltà di Ingegneria Elettronica all’Università Politecnica delle Marche e ha conseguito la laurea triennale nel 2021. Ora sta frequentando l’ultimo anno del corso di laurea magistrale sempre in Ingegneria Elettronica. Ha suonato con un ensemble di archi e fiati al concerto “Magnifica Maria” insieme al coroUnisensus. Ha suonato al CaterRaduno in piazza Garibaldi a Senigallia e a diverse edizioni della Maratona Bach, partecipando a concerti in formazione di quartetto e quintetto d’archi. Suona con l’orchestra d’archi della Scuola di Musica Bettino Padovano e con l’orchestra giovanile del Marche Music College. Durante i sei mesi di Erasmus in Germania ha suonato insieme all’orchestra FSOR (Freies StudentenOrchester Rostock).

PIANISTA

MARTINA FILOTTRANI

Nata il 19/06/2002 ad Ancona, inizia ad avvicinarsi allo studio del pianoforte all’età di 6 anni presso la scuola di musica “Artemusica” di Falconara Marittima. Prosegue successivamente il suo studio presso il Liceo Musicale di Ancona, dove inizia a studiare con il Maestro Ilenia Stella, seguendola poi alla Scuola di Musica Bettino Padovano di Senigallia, dove continua tutt’ora a studiare. Al momento sta terminando il suo 2^ anno di Triennio al Conservatorio Rossini di Pesaro nella classe di Oboe del Maestro Fabrizio Fava e sta affiancando l’esperienza di insegnamento del pianoforte presso alcune scuole di musica. Ha partecipato a numerose edizioni della manifestazione musicale “Maratona Bach” e a 4 corsi di perfezionamento col Maestro Christa Butzberger, dal 2019 al 2023