Sicurezza nei luoghi di lavoro: in Regione il lancio dei Piani mirati di prevenzione "Rappresentano uno strumento efficace per organizzare, in modo sinergico, le attività di assistenza alle imprese"

Sviluppare una strategia innovativa per potenziare la prevenzione nei luoghi di lavoro e per promuovere una diffusa cultura della sicurezza in ambito lavorativo: l’obiettivo è conseguire una progressiva diminuzione di infortuni e malattie professionali. È quanto prevedono i Pmp “Piani mirati di prevenzione” nei luoghi di lavoro, un modello territoriale di assistenza e supporto alle imprese, individuato nell’ambito del Piano regionale della prevenzione 2023-2025.