Temporali e criticità idrogeologica: allerta gialla sulle Marche Avviso emesso dalla Protezione Civile per tutto venerdì 30 giugno

La Protezione Civile Regionale, in data giovedì 29 giugno, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 56 per temporali e criticità idrogeologica valido per tutta la giornata di venerdì 30 giugno 2023.

Dalla tarda mattinata di venerdì 30 sono attesi sistemi temporaleschi anche di forte intensità organizzati in piccoli cluster, in spostamento dalle zone interne verso la costa. Dal tardo pomeriggio fenomeni in intensificazione.