Inaugurata a Senigallia mostra in Pinacoteca per i 500 anni dalla morte del Perugino Esposizione, aperta fino a novembre 2023, è percorso di fede e d'arte proposto da diocesi, con collaborazione di importanti enti

155 Letture Cultura e Spettacoli

Un omaggio che ha richiamato tante persone, giovedì 22 giugno, quello dedicato all’artista Pietro Perugino e alla sua pala custodita nella Pinacoteca Diocesana di Senigallia.

Proprio questa è infatti la sede espositiva dell’evento – “Omaggio a Perugino – Misericordiae Vultus” – che verte sulla grande tavola di Pietro di Cristoforo Vannucci conservata all’interno dello spazio museale.

Il Vescovo diocesano, Franco Manenti, ha accolto per l’occasione, in una gremita Sala dei Vescovi, il Prefetto di Ancona, Darco Pellos, e il Direttore della Galleria Nazionale delle Marche e della Direzione Regionale Musei delle Marche, Luigi Gallo. Al tavolo dei relatori anche la curatrice dell’esposizione Maria Claudia Caldari, il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e l’Assessore comunale alla Cultura, Riccardo Pizzi.

“L’omaggio si offre a qualcosa o a qualcuno che rende più ricca la nostra vita. – Ha enunciato il Vescovo Franco – E questa esposizione vuole sostanzialmente dare onore alla bellezza, nella sua accezione più significativa: è singolare l’uso che facciamo dell’aggettivo bello, usato spesso come sinonimo di qualcosa di buono, costruttivo, gratificante. Omaggiare un pittore e la sua arte, allora, è ringraziare per la bellezza che ci è stata donata, nutrirci di quanto fa bene al cuore e ci rende più umani”.

Il percorso di fede e d’arte che viene proposto dalla diocesi, con la collaborazione di importanti enti prestatori tra cui la Galleria Nazionale delle Marche, ospitata all’interno del Palazzo Ducale di Urbino, animerà l’estate culturale e l’autunno, fino a novembre 2023.

Il Direttore Luigi Gallo ha espresso “grande soddisfazione per un evento che arricchisce le proposte nate nel territorio per i Cinquecento anni dalla morte di colui che per due decenni fu il più noto, ambito e influente pittore italiano, tanto da essere definito dal banchiere Agostino Chigi come “Il meglio maestro d’Italia”.

La Dott.ssa Caldari, curatrice dell’evento, prima di accompagnare i visitatori al taglio del nastro, ha offerto interessanti chiavi di lettura per apprezzare al meglio la Pala di Senigallia e ha illustrato i criteri con i quali sono state scelte le altre opere, pittoriche e scultoree, di grande pregio e profondamente legate al territorio, che anticipano il dipinto del Perugino.

“Senigallia – Ha detto il Prefetto Pellos – si conferma essere, nonostante le grandi difficoltà di questi mesi, un riferimento importante a livello regionale, non solo per la grande capacità di attrarre turismo, ma anche da un punto di vista culturale”.

A lui fa eco il Sindaco Olivetti, orgoglioso nel sottolineare “la bellezza della città, delle sue tante risorse. Questa occasione conferma quanto gli antichi greci affermavano nel famoso kalòs kai agathòs, la straordinaria capacità della bellezza di suscitare quanto di più eticamente nobile e necessario al vivere bene insieme”.

L’evento gode del Patrocinio del Pontificio Dicastero per la cultura e l’educazione, della Regione Marche e del Comune di Senigallia. Ad ingresso gratuito, “Omaggio a Perugino – Misericordiae Vultus” sarà aperta nell’estate dal martedì alla domenica, con orario 21.00-24.00. Visite guidate ogni martedì e giovedì di luglio e agosto alle ore 21.30.