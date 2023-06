Si ritrovano a più di 50 anni dal primo giorno di lavoro nella storica azienda Ecoimpianti Una bella storia per gli ex colleghi della ditta di Senigallia, di nuovo insieme a 35 anni dalla cena del 1988

218 Letture Cronaca

Lo scorso 10 giugno, si sono ritrovati a pranzo in un ristorante sulle colline mondolfesi, oltre trenta ex colleghi che hanno fatto parte di quella realtà lavorativa. La rimpatriata è stata ideata, voluta e organizzata da un gruppo di donne e uomini che hanno speso il loro tempo alla ricerca (non facile) di molti degli ex colleghi per dar vita all’evento.

L’incontro è stato emozionante, almeno per quelli che non si sono più rivisti dopo tanti anni, ricordando il tempo passato insieme, e le esperienze condivise dal 1972 al 1980, anno in cui l’azienda è confluita nella Snamprogetti di Fano.

All’incontro era presente anche il presidente della Fondazione Balducci Rossi Tommaso Rossi, che ha riallacciato i legami con persone che non vedeva da mezzo secolo, ricordando la realtà storica dell’Ecoimpianti, una delle prime aziende ad occuparsi del problema ambientale in Italia.

Nell’era della transizione ecologica e dei cambiamenti ambientali, questo incontro informale è stato anche un momento per tornare indietro nel tempo, a quando Ecoimpianti e Tecneco, erano all’avanguardia nel campo dell’ingegneria ambientale che ha segnato la storia di queste aziende nella regione Marche.

Il prossimo impegno e questa è una promessa, sarà per quando riusciremo ad organizzare un altro incontro, coinvolgendo anche gli ex colleghi della Tecneco, che questa volta sono stati esclusi per ricreare l’atmosfera dell’88, quando a parteciparvi erano solamente gli ex Ecoimpianti.

Questa che pubblichiamo a corredo, è la foto del gruppo al completo, in uno scatto di Paolo Palmieri e di seguito elenchiamo i nomi dei partecipanti che sono:

Bartolucci Bruno, Berluti Tiziana, Bettini Mauro, Bobbiesi Giuseppe, Bravetti Giannina, Broccati Roberto, Capaldo Antonio, Cecchini Luciano, Crescimbeni Angela, Crivelli Daniela, De Biasi Bartolomeo, Dottori Daniela, Francescangeli Giovanni, Giorgi Franco, Giulietti Oscar, Grassi Loris, Mascioni Luciano, Mastantuono Marco, Mingo Bruno, Mosca Luciana, Muscoloni Gilberto, Natalucci Alvaro, Olivetti Giorgina, Pagnini Marco, Palmieri Paolo, Petrolati Alberto, Picariello Elena, Rabini Paolo, Raffani Onorato, Roccheggiani Luigi, Rossi Tommaso, Sabatini Paolo, Tacconelli Marco, Walker Bob.

Nella foto compare anche la signora Tacconelli.

da Fondazione Balducci Rossi