Manifesto 2 Giugno, premiati studenti senigalliesi Dell'istituto Corinaldesi-Padovano

Sono stati premiati recentemente ad Ancona gli studenti degli istituti superiori che hanno partecipato al concorso artistico “Manifesto 2 Giugno. Festa della Repubblica” per la realizzazione di un manifesto istituzionale da utilizzare per pubblicizzare il programma della celebrazione ufficiale.

La competizione, unica nelle Marche, lanciata allo scopo di far comprendere alle giovani generazioni l’importanza storica della giornata del 2 Giugno, istituita per ricordare il referendum istituzionale del 1946 e la nascita della Repubblica Italiana, prevedeva la realizzazione, da parte di singoli studenti o intere classi, del bozzetto di un manifesto con tecnica artistica libera, da valutare in base all’originalità dell’idea, alla chiarezza nell’illustrazione del tema proposto, alla pertinenza al tema, al grado di espressione dei valori incarnati della Festa della Repubblica e alla replicabilità in stampa.

La cerimonia si è svolta presso l’IIS “Podesti Calzecchi Onesti” alla presenza del Prefetto di Ancona, Dott. Darco Pellos, ispiratore dell’iniziativa e del vicedirettore generale dell’Ufficio scolastico regionale Dott. Luca Galeazzi, promotore della competizione. Il concorso è stato vinto da una classe del “Podesti” di Chiaravalle ma gli studenti della 4 CAT del “Corinaldesi Padovano” hanno ottenuto una menzione speciale per la qualità artistica del proprio bozzetto che presentava sullo sfondo la pagina del “Corriere della Sera” con il titolo “È nata la Repubblica” suddivisa con i colori della bandiera italiana in cui si vedono tre monumenti simbolo a livello locale e nazionale: il Monumento ai Caduti del Passetto di Ancona, il Quirinale e l’Altare della Patria.

Una soddisfazione per i ragazzi del Corso Costruzioni Ambiente e Territorio che hanno avuto l’opportunità di conoscere e studiare il periodo storico della nascita della Repubblica, il patrimonio culturale e architettonico e di sperimentare le tecniche grafiche e di design che rientrano nel loro specifico percorso di studio e di approfondimento: infatti grazie all istituto della flessibilità e della autonomia all’interno del corso di studio C.A.T. viene attivato un percorsi curriculare di “design di interni e progettazione del verde” con una attenzione particolare alla Grafica.

È infatti da evidenziare che i partecipanti alla competizione erano per la maggior parte appartenenti a licei artistici ad istituti di grafica e la menzione ottenuta, oltre al secondo posto ex aequo mette in luce le qualità poliedriche che studenti del corso Costruzioni Ambiente e Territorio sono in grado di sviluppare.