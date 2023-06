Get up, Stand up, serate di delirio organizzato: a Senigallia arriva la comicità di Velia Lalli Venerdì 30 giugno allo Spazio Autogestito Arvultùra, biglietti gratis per i nostri lettori e commentatori più veloci

Dopo l’esperienza positiva degli open-mic, l’Arvultùra, la Factory Zero Zero e Stand-Up Commando, alzano l’asticella e portano a Senigallia tre grandi comedian e lo fanno con tre spettacoli da non perdere.

Il progetto sperimentale è nato all’interno del Centro Sociale Arvultùra, coadiuvato da Stand-up Commando e Factory Zero Zero. Nasce con il chiaro intento di portare questa forma d’arte nel territorio senigalliese, per dare spazio a comici esordienti della scena locale; uno spazio dove potersi esprimere e mettersi in gioco, usando questa forma d’arte per raccontarci e raccontarsi. Ed è cosi che nascono le serate di open-mic.

L’esperimento si è dimostrato sempre più efficace, ed è per questo che i 3 collettivi hanno deciso di osare, portando 3 spettacoli, tutti diversi da loro, con tematiche differenti, ma che ci faranno divertire e ci faranno guardare la nostra società con occhi e pensieri differenti.

Questo ciclo di spettacoli con cadenza mensile, prendendo chiaramente spunto da Bob Marley e Paolo Rossi, si chiamerà “Get up, Stand-up, serate di delirio organizzato”. Perché e ora di alzarsi, di prendersi la scena, e lo si può fare iniziando a riderci su.

Venerdi 30 giugno andrà in scena all’Arvultùra il secondo spettacolo di questo ciclo, “Outsider” con e di Velia Lalli.

Outsider è lo spettacolo più inaspettato di sempre. Anche per la protagonista.

Il racconto di un anno di vita segnato dalla diagnosi di una malattia.

“Signora, mi diceva che il suo ex è un oncologo, ha pensato di rivolgersi a lui?”

“Dottoressa, non mi rivolgo a Dio, figuriamoci se mi rivolgo al mio ex”

Come sempre a partire dalla sua esperienza, e come nella tradizione della migliore stand up comedy, Velia allarga lo sguardo alla società: il rapporto con i social, il rapporto con la spiritualità, la scienza come appiglio e nuovo terreno di conflitti sociali, la retorica della malattia.

Un tale trambusto, emotivo e pratico, filtrato dall’occhio comico della protagonista, diventa un racconto esilarante, leggero e sdrammatizzante. Velia vi trascinerà a ridere della malattia che non si riesce nemmeno a nominare, a spogliarvi di tutte le sovrastrutture del politicamente corretto, a sentirvi perfino sollevati dall’ombra della paura.

Il racconto più antiretorico e divertente che si possa immaginare. Più che mai pioniera, più che mai libera. Più che mai esilarante.

Velia Lalli è tornata.

Merde.

Venerdì 30 giugno – Velia Lalli (Arvultùra)

Ingresso 11 euro

Info e prenotazioni arvultura@gmail.com

Spazio Arvultùra

via Abbagnano, 3

Senigallia

Ma allo spettacolo “Outsider” di Velia Lalli di venerdì 30 giugno all’Arvultùra entrano gratis i lettori di SenigalliaNotizie.it: sono in palio due biglietti omaggio, uno per ciascuno dei primi due commentatori di questo articolo. Gli autori dei primi due commenti che compariranno sotto questo testo, potranno recarsi al botteghino la sera dello spettacolo, indicando di essere i vincitori per poter assistere allo spettacolo gratuitamente.

Venerdì 30 giugno – Velia Lalli (Arvultùra)

Venerdì 28 luglio – Daniele Fabbri (Arvultùra)