Si apre con Simona Baldelli la quinta edizione della rassegna “Le Marche tra le righe” Tornano per tutta l'estate 2023 le presentazioni e gli appuntamenti dedicati alla letteratura marchigiana

“Le Marche tra le righe” è una rassegna letteraria giunta ormai alla quinta edizione in cui le presentazioni e gli appuntamenti dedicati alla letteratura marchigiana sottolineano lo stato attuale dell’arte e le sue peculiarità.

L’intento è quello di conoscere attraverso il racconto degli scrittori marchigiani la nostra identità, la nostra memoria, i nostri luoghi: scoprire, attraverso la narrazione degli autori, quegli elementi difficili da percepire, ma presenti nel racconto. In sostanza ci si affida alla letteratura per raccontare piccole e grandi storie, per descrivere l’animo umano, ma anche il territorio, la natura, gli usi, i costumi e il carattere di una regione da scoprire nella propria molteplicità.

Il programma cartaceo della rassegna si trova in libreria.

Il primo appuntamento della rassegna è giovedì 22 giugno alle 21,30 a Piazza Roma, dove ci sarà Simona Baldelli, pesarese, scrittrice finalista e vincitrice di alcuni premi letterari, che presenterà il suo ultimo libro Il pozzo delle bambole (Sellerio 2023) accompagnata da Antonio Maddamma.

Simona Baldelli, attraverso lo sguardo della giovane e combattiva Nina, racconta l’Italia che dalla rovina della guerra corre verso gli anni Sessanta inseguendo il sogno di un riscatto. Le vicende private e sentimentali della protagonista si mescolano a quelle pubbliche, tutto attorno all’Italia che cambia e pare lasciarsi indietro l’oscurità del passato, scoprendo i consumi, le réclame, la moda e le prime utilitarie, mentre le radio transistor raccontano una trasformazione dei costumi a tempo di canzoni.