Prima giornata a Senigallia per il Seminario Nazionale Difesa Legittima Sicura Il programma di venerdì 16 giugno 2023

164 Letture Associazioni

Inizia venerdì 16 giugno 2023 il quarto seminario DLS, che rende Senigallia capitale della difesa legittima per il quarto anno consecutivo.

L’applicazione dell’istituto giuridico della legittima difesa per le donne al centro della tre giorni senigalliese (fino al 18 giugno), al centro elioterapico Cogesco: in questa prospettiva sarà analizzata anche la difesa tecnica volta a rendere le donne meno vulnerabili.

Le medagliate olimpiche del judo Rosalba Forciniti e Lucia Morico saranno ancora testimonial.

Il programma della prima giornata, venerdì 16 giugno, tema “La difesa da terra” è il seguente.

Al centro elioterapico Cogesco, lungomare Da Vinci a Senigallia, ritrovo alle 16 con saluto della Fijlkam Marche attraverso il presidente Marco Masi, di Enzo Failla, responsabile tecnico DLS e del presidente DLS Roberto Paradisi; alle 16.20 dimostrazione MGA col maestro Failla; alle 17.10 judo con Rosalba Forciniti; alle 18 ju jitsu tradizionale e karate tradizionale coi maestri Casiraghi e Massaro; alle 18.45 brazilian jiu jitsu col maestro Angiolini.

Alle 20.45 tavola rotonda “Donne in sicurezza. Non è una norma per donne? La legittima difesa tra diritti negati e interpretazioni pregiudiziali”, tavola rotonda all’Hotel HR (Ritz con successiva cena a bordo piscina).

L’intero programma dettagliato, giorno per giorno, può essere consultato nel sito ufficiale di Difesa Legittima Sicura: www.difesalegittimasicura.it/senigallia-torna-capitale-della-difesa-legittima/

da Difesa Legittima Sicura