Macelleria da Vinz: l’eccellenza delle carni di scottona a Senigallia La macelleria, ex Alfiero, si trova in via Marche 49

A Senigallia, patria della buona cucina e delle tradizioni gastronomiche, c’è un luogo che rappresenta l’eccellenza nella selezione e nella lavorazione delle carni: Macelleria da Vinz.

La nostra macelleria, in via Marche 49 a Senigallia, è diventata un punto di riferimento per gli amanti della carne di alta qualità, grazie alla nostra attenzione per i dettagli e alla passione con cui scegliamo e prepariamo i nostri prodotti. In particolare, questa settimana siamo orgogliosi di offrire la prelibata carne di scottona, femmina di bovino tra i 16/20/24 mesi che non ha mai partorito: una vera delizia per i palati più esigenti.

La carne di Scottona: un’eccellenza da gustare

La carne di scottona è conosciuta per la sua qualità superiore e il suo sapore irresistibile. Proveniente da bovini giovani e allevati con cura, la scottona presenta una marmorizzazione fine e una tenerezza che la rendono perfetta per preparazioni gourmet. Presso Macelleria da Vinz, selezioniamo personalmente ogni pezzo di scottona per garantire solo il meglio ai nostri clienti. La nostra filosofia è quella di privilegiare la qualità rispetto alla quantità, offrendo una selezione ristretta ma impeccabile di tagli di carne di scottona.

Ricetta: Filetto di Scottona alle Erbe Aromatiche

Per mostrarti come valorizzare al meglio la carne di scottona, vogliamo condividere con te una ricetta semplice ma deliziosa: il filetto di scottona alle erbe aromatiche.

Ingredienti:

400g di carne di scottona

Sale e pepe q.b.

Olio d’oliva extra vergine

2 spicchi d’aglio, tritati finemente

1 cucchiaio di rosmarino fresco, tritato

1 cucchiaio di timo fresco, tritato

1 cucchiaio di prezzemolo fresco, tritato

Procedimento:

1- Preriscalda il forno a 200°C.

2- Scalda una padella antiaderente a fuoco medio-alto e aggiungi un filo d’olio d’oliva.

3- Condisci la carne di scottona con sale e pepe su entrambi i lati.

4- Aggiungi il filetto alla padella calda e rosolalo per 2-3 minuti su ogni lato, fino a ottenere una crosta dorata.

5- In una ciotolina, mescola l’aglio tritato, il rosmarino, il timo e il prezzemolo.

6- Spennella la carne con l’olio d’oliva e cospargi abbondantemente la miscela di erbe aromatiche su entrambi i lati.

7- Trasferisci la carne su una teglia da forno e cuocilo per circa 5 minuti per una cottura media-rara, o più a lungo se preferisci una cottura più ben cotta.

8- Sforna la carne e lasciala riposare per alcuni minuti prima di tagliarla a fette sottili.

9- Servi la carne di scottona alle erbe aromatiche con contorni a piacere e goditi il risultato di una carne di altissima qualità.

A Senigallia Macelleria da Vinz e scopri la differenza! vieni a trovarci.

Se sei un appassionato della buona cucina e desideri vivere un’esperienza unica nel mondo delle carni, non perdere l’opportunità di visitare la Macelleria da Vinz a Senigallia via Marche 49. Vinz sarà lieto di consigliarti nella scelta dei tagli di scottona più adatti alle tue esigenze e di suggerirti ricette deliziose per valorizzare al meglio questa prelibatezza. Vieni a scoprire la differenza che fa la qualità e lasciati conquistare dai sapori autentici della carne di scottona. Ti aspettiamo con entusiasmo per offrirti un’esperienza gastronomica indimenticabile!

Macelleria da Vinz

Nuova gestione (ex macelleria da Alfiero)

Via Marche 49, Senigallia (AN)

Telefono: 071 792 4573

Cellulare: 349 151 7015

Web: www.macelleriadavinz.it

Mail: info@macelleriadavinz.it

Facebook: Macelleria da Vinz