Torna l’allerta meteo gialla per temporali nel centro-sud delle Marche Avviso diramato dalla Protezione Civile, valido per tutta la giornata di sabato 10 giugno 2023

La Protezione Civile Regionale, in data venerdì 9 giugno, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 49 per temporali valido per tutta la giornata di sabato 10 giugno 2023.

Lo scorrimento di aria più fredda sulle regione balcaniche determinerà un peggioramento sulle Marche per la giornata di sabato, seguito poi da fenomeni di debole intensità per domenica e lunedì.

Il territorio del Comune di Senigallia sarà interessato da precipitazioni: dalla mattinata sparse anche a carattere di temporale localmente di forte intensità in particolare sulla fascia collinare e basso-collinare centro meridionale . Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio

