Allerta gialla “senza fine” sulle Marche: nuova proroga per possibili temporali Estesa ancora una volta dalla Protezione Civile la validità dell'avviso fino a tutto giovedì 8 giugno 2023

La Protezione Civile Regionale, in data mercoledì 7 giugno, ha emesso il messaggio di Allertamento n. 48 per temporali, valido fino alle ore 24:00 dell’08/06/2023.

Ulteriore prolungamento dell’allertameto per temporali. Una circolazione ciclonica in quota continua a favorire condizioni di instabilità determinando ancora temporali pomeridiani. Precipitazioni: il pomeriggio di giovedì 8 giugno sarà interessato da temporali sparsi anche di forte intensità in spostamento dalle zone interne verso la costa. Fenomeni in esaurimento in serata.