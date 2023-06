Anche quest’anno Fondazione A.R.C.A. ETS ha preso parte al Salone Internazionale del Libro Presenti nello stand regionale "Le Marche in Rete". Fino a luglio laboratori organizzati dalla Biblioteca Speciale

La Fondazione A.R.C.A. ETS ha preso parte alla XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal titolo “Attraverso lo specchio”, tenutasi dal 18 al 22 maggio.

La Fondazione è stata presente venerdì 19 maggio dalle ore 14,30 alle ore 14,45, presso il Padiglione dedicato alla Regione Marche: “Le Marche in Rete”, con la presentazione del testo “Impariamo la raccolta differenziata: i Comuni ecologici della Regione Marche” con gioco in CAA, inserito nella Collana dei Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n° 375. Un testo in CAA sull’educazione all’ambiente, alla sostenibilità, all’economia circolare, che punta a non escludere nessuno, anche quando i temi affrontati non sono di facile comprensione. Per facilitarla e imparare divertendosi, il testo contiene anche giochi in simboli, in modo da annullare qualsiasi “distanza” verso il lettore rendendolo un libro per tutti.

Non siete potuti andare a Torino? La Biblioteca Speciale ha organizzato, presso la propria sede in via Maierini 34, un nuovo ciclo di laboratori da maggio a luglio, dedicati al tema dell’ambiente e della natura: l’importanza di un bene prezioso come l’acqua; le api e il loro operato; la natura che rinasce con lo sbocciare della primavera; e ovviamente tanto tanto mare!

Inoltre, per questa estate, la Biblioteca Speciale sta preparando una novità tutta per voi!

Grazie ad una sperimentazione con un’APS territoriale, si attiverà il neo servizio chiamato “Biblioteca fuori di sé”: la Biblioteca Speciale si sposterà qualche volta in spiaggia per alcune attività da svolgere in compagnia!

Per conoscere tutte le date dei laboratori visitate il sito della Fondazione o seguiteci sui nostri canali social.

Chi volesse saperne di più o iscriversi ai laboratori, può contattarci inviando una mail a bibliotecaspeciale@fondazionearca.org o chiamando allo 0717931107.

Venite a trovarci in Via Maierini n. 34 (dietro il Comune di Senigallia), vi aspettiamo!